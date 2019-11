Corona Capital escribe su décimo capítulo sonoro

Desde su origen en 2010, el Corona Capital se ha posicionado, año con año, como el festival de música más importante de otoño. Desde su primer gran headliner que fue The Pixies, han desfilado grandes nombres como The Black Keys, Moby, Phoenix, The xx, Queens Of The Stone Age, Imagine Dragons, Lorde, Nine Inch Nails, Foo Fighters, Beck, Kings of Leon, entre muchos otros.

Este año, para conmemorar su historia, no solo volvieron conocidos como Travis, The Strokes, Franz Ferdinand, Interpol y Weezer, también se añadieron talentos en crecimiento como Billie Eilish y Nick Murphy a la cabeza.

Cat Power. Charlyn Marie “Chan” Marshall puso el ritmo de su folk alternativo en el festival. AP

La actividad comenzó el sábado bajo la mirada de cielo nublado que amenazaba traer de vuelta fantasmas del pasado a manera de lluvia. Los primeros acordes corrieron por cuenta de Phosphorescent, un proyecto solista de indie folk que ha hecho sus pininos desde 2001.

En la seguidilla de actos menores propios de las primeras horas del festival, destacaron los siguientes actos: Bad Suns, Noah Cyrus (hermana menor de Miley Cyrus), King Princess, Cat Power y Georgia. Entre todas estas propuestas destacó la de Georgia, quien el jueves pasado cumplió de sobremanera con la tarea de ser telonera de Franz Ferdinand e Interpol en el Auditorio Telmex.

Miles de personas se reunieron en el Foro Sol para celebrar y bailar con sus artistas favoritos.

Las principales cartas del sábado no fallaron: Franz Ferdinand, The Strokes, Nick Murphy (antes conocido como Chet Faker), Travis, Two Door Cinema Club y Weezer deleitaron desde sus respectivos géneros a fans que de un modo u otro han hecho un culto en torno a ellos.

Ya el domingo, la fiesta continuó con The Front Bottoms como abridores. Este grupo de Nueva Jersey se formó en 2006 y desde entonces ha amasado un gran número de fieles seguidores a su sonido punk folk.

The B-52’s. Esta banda de new wave llamó la atención con su propuesta roquera.

Tal como el sábado, el festival presentó una nutrida asistencia desde temprano; sin embargo, la logística no se vio afectada por esto y siguió brindando todos sus servicios con normalidad.

Para el cierre de la jornada dominical destacaron los actos de: Keane, emblemáticos del brit rock; Billie Eilish, la sensación pop de 17 años; Interpol, una de las bandas favoritas del público mexicano; The Raconteurs, en la primera presentación de Jack White en México desde 2014 cuando murió en Cholula, Puebla su amigo y tecladista, Isaiah “Ikey” Owens; y Bloc Party presentando “Silent Alarm” completo.