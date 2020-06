Coreógrafa jamaicana demanda a Jay Z y Beyoncé por derechos de autor

La fundadora y coreógrafa principal de la compañía de danza jamaicana L'Acadco, L'Antoinette Stines, presentó una demanda por violación de derechos de autor contra el rapero estadounidense Jay Z y Beyoncé en relación a un tema del álbum que lanzaron juntos en 2018 "Everything is Love".

“Simplemente no entiendo por qué no me dieron el crédito”

Medios de Jamaica informan este jueves de que Stines señala en la denuncia que la famosa pareja de artistas se aprovechó de su trabajo en la canción "Black Effect", sin darle crédito ni una remuneración económica.

Stines alega que la experiencia le hizo sentir además "violada artísticamente".

La jamaicana dijo a la corte que la pareja de artistas le contactó en marzo de 2018 en busca de bailarines locales para actuar en un video promocional para una gira.

Stines estipuló a la corte que después de que ella realizó esa tarea participó además en la grabación de un vídeo a instancias de los dos artistas, que el día en que se filmó le aseguraron que sólo se usaría con fines promocionales.

La coreógrafa jamaica, según los medios de la isla caribeña, firmó un contrato dando permiso para usar el vídeo de forma promocional, pero que según asegura terminó como parte de una canción de "Everything is Love" de 2018.

"Me llamó la atención sobre el asunto mi hija después de que alguien le contara al respecto. Simplemente no entiendo por qué no me dieron el crédito. Cuando me entrevistaron no sabía que terminaría en un álbum", dijo Stines.

El también jamaicano Rory StoneLove, productor musical y selector de sistemas de sonido, si cuenta con su correspondiente crédito en el mismo álbum por su participación en la canción "Summer".

En marzo de 2018, la pareja de artistas provocó furor mediático en Jamaica cuando fueron vistos en la capital, Kingston, filmando escenas en una motocicleta para una promoción para su gira "On the Run II".

Jay Z y Beyoncé contrajeron matrimonio en París en 2008 en una ceremonia que contó con la presencia de otras figuras mediáticas como Gwyneth Paltrow, Chris Martin, Rihanna y Chris Brown, entre otros.

La pareja sorprendió en junio de 2018 al anunciar el lanzamiento de su primer disco juntos, "Everything is Love".

La pareja ya había realizado diversas colaboraciones en canciones como "Deja Vú" o "Crazy in Love".

