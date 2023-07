El pasado fin de semana se celebró la final de La Copa Oro en un ambiente festivo, y en el medio tiempo del partido México-Panamá se dio el momento para que varias estrellas cantaran, entre ellas, Chiquis Rivera, quien no se salvó de las críticas.

Las emociones no faltaron en el encuentro deportivo y en el descanso del encuentro se interpretó el tema oficial de la Concacaf Copa de Oro, que lleva por título "No es sólo un juego", el cual fue cantado por Akon, Adriel Favela, Lasso y Chiquis Rivera.

Cada uno de los participantes aprovecharon para entregarlo todo en el escenario que fue adaptado en medio del estadio, donde se han disputado infinidades de partidos de futbol. Además, Chiquis terminó robando las miradas, debido al atuendo que vistió.

Pero, al final, los comentarios por no cantar en vivo no se hicieron esperar: "Te admiro Chiquis, pero no pudieron evitar el playback?", "El Super Bowl también es playback", "Debería haber sido una buena actuación si realmente fue en vivo y no playback feliz" "Tú ni cantas… tú solo fuiste a exhibirte, que es lo único que sabes hacer", "Sorry, pero ni siquiera cantaron", "Ni cantaron, hicieron playback", "Se escucha más el autotune que su voz", "Fue 'el en vivo' más falso", fueron algunos comentarios.

CT