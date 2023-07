Las nuevas generaciones vienen imparables y muestra de ello es Emily Cinnamon Álvarez Beltrán, hija del campeón de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez. La joven es un ejemplo de superación y empeño, destacándose tanto en el deporte como en el modelaje.

Hoy, 18 de julio, a las 12:30 horas, en el primer día de actividades de la edición 79 de Intermoda, en Expo Guadalajara, ella develará un vestido conmemorativo del aniversario 200 de Jalisco, la pieza es una creación de la empresa jalisciense Ragazza Fashion.

El imponente vestido con minuciosos detalles y bordados está inspirado en La Minerva, efigie que enmarca un símbolo importante para Jalisco. En entrevista exclusiva, EL INFORMADOR conversó con Emily el pasado domingo, en las instalaciones del Museo Cabañas, donde se desarrollaron las fotografías oficiales de ella modelando el vestido. Y esta casa editorial tuvo la oportunidad de captar cada momento de la sesión.

Sobre su experiencia en el modelaje, confesó: “Para mí es algo nuevo, he hecho algunos shootings, pero nunca un evento tan grande. Entonces, es algo nuevo y que puede que se vea a futuro también”, es decir, seguir incursionando en esta industria. Expresó que la colaboración con esta casa de moda se la platicó su mamá, “y le dije, ‘¡pues va!’… no hay tema en intentarlo”. Sobre qué le parece el trabajo creativo de Ragazza para esta pieza icónica que enmarca un momento importante de la historia contemporánea de Jalisco, resaltó que para ella es impresionante, “porque en tan poco tiempo lo terminaron (el vestido) y les quedó padrísimo, ya que fui a donde hacen todos los vestidos, la verdad es que sí me quedé muy impresionada”.

Emily se involucró en el proceso de creación. “Me mostraron las ideas y me gustó mucho el vestido”. En cuanto a portar el vestido y lucirlo como ella lo hace, con esta gran belleza y porte que tiene, resaltó: “Se siente bonito, porque no es cualquier vestido, es una pieza que está representando a mi país”. En cuanto a qué significa para ella que esta casa de moda materialice los sueños de muchas chicas de su edad que sueñan con verse como princesas cuando cumplen 15 años, Emily compartió que le parece “una labor muy bonita, porque le están ayudando a las niñas a cumplir sus sueños y a sentirse todas unas princesas con estos vestidos”.

Sobre su propia experiencia de celebrar sus 15 años, un evento que llamó la atención de medios nacionales e internacionales, para Emily fue una experiencia inolvidable. “Para mí fue algo muy bonito, desde chiquita yo esperaba y anhelaba tener mi vestido de 15 años, así que fue una experiencia muy bonita”.

Jalisciense con valores

Sobre representar a su Estado desde esta área, destacó que es algo diferente, pero enriquecedor, “porque yo soy más de representar mi Estado en el deporte, pero siento que al hacerlo en este sentido, es algo que se está viendo ahora mucho”, debido al gran talento que hay en la Entidad, “y hacerlo así, se me hace algo muy padre y puede que tenga futuro más adelante”. En cuanto a asumirse como embajadora de esta firma, reiteró que la experiencia le es novedosa, “yo soy nueva en este mundo, pero voy a seguir adelante y ya veremos qué sale”.

Emily es una destacada deportista en el rubro de la equitación, siendo partícipe de importantes competencias, desde muy pequeña se apasionó por montar y esto la ha llevado a ir logrando a paso firme las metas que se ha propuesto. “Para mí siempre será un orgullo representar a Jalisco, ya que lo hago con algo que me gusta, con el deporte, y creo que ahí siempre voy a estar, a esto sí le veo demasiado futuro”. Recordó que de momento sólo practica la equitación, “un tiempo intenté jugar golf, pero la verdad es que me gusta más la adrenalina y los caballos”.

Nos explicó cuál es la razón de su pasión por este elegante deporte que requiere de destreza y fuerte mentalidad: “Ahora sí que es todo el show de conectar con el caballo, son muchos retos los cuales te atrapan en ese mundo”. En cuanto a la dinámica de este deporte, explicó que cuando hay mucha actividad, las competencias suelen ser cada fin de semana donde hay varias categorías, “desde los 60 centímetros, hasta el 1.60 y la verdad que se dividen por velocidad, desempate, dos fases… Y quien tenga menos puntos, o el que tenga cero puntos y mejor tiempo, es el que gana”.

Resaltó que ella está en la categoría juvenil, “yo no lo veo por récords, sino por logros, he ganado el campeonato estatal, ya fui a concursar internacionalmente a Traverse City; quedé tercero por individual y segundo por equipos”.

A la pregunta de si siente una gran responsabilidad por representar a Jalisco a través de este deporte, comentó: “Sí sientes una responsabilidad, porque es un concurso más grande como al que fui a Traverse City, o un tres estrellas aquí en México, porque estás concursando con un equipo y tienes que hacer tu mejor papel para que tu país tenga un lugar en el pódium”. Ahora mismo no está montando, pero espera pronto regresar a alguna competencia.

El vestido luce un corsé oro que simboliza la armadura de una mujer fuerte. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Tiene un gran ejemplo de vida

Saúl “Canelo” Álvarez es un padre muy presente en la vida de su hija, brindándole consejos y apoyos, “lo que me dice siempre es ‘échale ganas, lucha por tus sueños’ y siempre está ahí para apoyarme. Tengo el mejor ejemplo a seguir en el mundo del deporte y fuera de él”. Emily está muy orgullosa de su padre, “le admiro todo, es un hombre de todo mi respeto, es mi mayor admiración”.

Además, sobre las prioridades que tiene ahora mismo Emily, comparte que el deporte y la escuela siempre serán su primera opción, “pero no me cierro al mundo, siempre habrá una puerta abierta, pero para mí ahora primero están la escuela y mis caballos”. Finalmente sobre ser una figura reconocida que se abre al mundo de los reflectores, confiesa que “sí te cohíbe mucho, porque mucha gente te voltea a ver, pero ya que está uno ahí, te tienes que relajar y dejar fluir las cosas”.

La indumentaria cuenta con delicados bordados entrecruzados de color negro y oro. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Los detalles del vestido

La pieza luce un corsé oro que simboliza la armadura de una mujer fuerte y tenaz, en la parte frontal del mismo cuenta con delicados bordados entrecruzados de color negro que de manera simétrica denotan el equilibrio y la protección formando un escudo; dentro de la composición simétrica se pueden observar bordados de finas piedras de cristal cortado en color oro, lo cual permite resaltar la belleza y estética del corsé. Estos trabajos han sido realizados a través de los programas sociales con los que cuenta Ragazza en el reclusorio femenil de Jalisco.

La falda tiene una cauda de tres metros de largo, también en color oro, en ella se posicionó un paisaje agavero de Jalisco, a través de bordados negros con detalles de pedrería en oro, para así conservar la elegancia representativa de la ciudad dorada. También se pueden observar rosas bordadas y cortadas con la técnica láser 3D, lo cual culmina dando el toque de lo femenino y elegante, como lo es La Minerva, que custodia la grandeza de Jalisco y esta flor distintiva de Guadalajara. El diseño de este vestido también se pondrá a disposición de las jóvenes que quieran lucirlo.

Momento del montaje para la toma de fotos. EL INFORMADOR/ A. Navarro

