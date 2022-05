Consuelo Duval aclara las versiones que han surgido tras la incorporación de Galilea Montijo a "Netas Divinas", pues cibernautas aseguran que Duval está a disgusto con la conductora de "Hoy".



A pocos días del ingreso de Montijo al show, mucho se dijo en redes sociales sobre la inconformidad de Consuelo, pues supuestamente, los televidentes aseguraron que la actriz de "La Familia P. Luche" ha estado rechazándola e incluso señalaron que la llamó "Galilela".

Ante los cuestionamientos de la prensa, Consuelo explotó y aseguró que no se ha referido a Galilea en esos términos, y que ni siquiera sabía sobre el apodo; aseguró que la está "abrazando" porque en redes sociales la están criticando mucho.

"Eso se me hace una verdadera mamada y eso me saca muy cañón de mis casillas, quien me conoce, porque he sido total y absolutamente transparente, saben que si me encabronara que Galilea esté en el programa lo haría evidente. Claro que no, es mi compañera, la conozco hace muchos años", confesó.

Las versiones de una enemistad tomaron fuerza durante una conferencia de prensa que ofrecieron las integrantes de "Netas Divinas", en donde Consuelo mencionó que Galilea no es su amiga, lo cual reiteró Duval, pero aclaró que si bien ahora no hay una amistad entre ellas, seguro la habrá más adelante, le pese a quien le pese.

"No es mi amiga, porque lo reitero, no nos hemos ido de peda, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió; por muchas cosas no es mi amiga, pero lo va a ser, a pesar de todos y a pesar de lo que digan", aseguró.



En redes sociales, Consuelo se ha dado el tiempo para responder algunos comentarios que sacan a relucir los roces que ambas conductoras tuvieron en el pasado.



