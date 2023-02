Il Volo es un grupo musical italiano que, conformado en 2009, se constituye como un trío vocal de cantantes masculinos cuyos integrantes son Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone. Dueños de un éxito inmenso a nivel global, se anunció que se presentarían en México el año anterior, pero no se publicaron las fechas y, finalmente, el pasado mes de enero se dieron a conocer los tres conciertos que darán en nuestro país como parte de su tour “Live in Concert!”. En Guadalajara se presentarán el 24 de marzo entrante, cuando suban al escenario del Auditorio Telmex a las 21:00 horas.

En entrevista con EL INFORMADOR, el cantante Gianluca Ginoble asegura que para ellos “es un gran honor regresar a México después de tres años en los que el mundo pasó por algo que nos hizo quedarnos en casa, como lo fue la COVID-19, y es especial porque regresamos a los escenarios para cantar y con un nuevo proyecto musical”.

Con un agradecimiento infinito

El nuevo proyecto musical que tienen entre manos se llama “Tres voces un alma”, un material que, comenta Piero Barone, les ha permitido lanzar una mirada al gran legado que hoy disfrutan. “Nuestra carrera comenzó en 2009 y el primer disco lo lanzamos en 2011, una versión internacional y otra en español. Hay que ver el apoyo que recibimos desde ese día por parte de toda Latinoamérica, necesitamos dar gracias, y la razón es que dedicamos casi dos meses a esta región del mundo, queremos hacer una gira larga, y llevar un álbum solo para este público, con muchos clásicos, versiones familiares de temas nuevos y otros que hemos cantado”.

Esta iniciativa tiene su raíz cuando “tuvimos oportunidad de hacer un homenaje a José José”, indica Barone, “y entonces no conocíamos la canción ‘El Triste’, y se volvió uno de nuestros más grandes éxitos, y al pensarlo compartimos la idea con nuestra disquera y empezamos a escuchar mucho material para la grabación”.

El tema de “El Triste” terminaría acercando a un nuevo público a su música, y al mismo tiempo, les permitiría llegar a nuevas latitudes.

Cantar y expresarse

Así como el público ansiaba regresar a los conciertos, Ignazio Boschetto señaló que “también nosotros sentimos esa ansiedad, porque estar en casa y no poder hacer lo que amas en la vida es difícil. Nosotros tenemos la fortuna de hacer lo que amamos, que es cantar, y no poder hacerlo y expresarnos fue muy difícil, no veíamos la hora de salir de gira y encontrarnos con nuestras fanáticas. Ya queremos llegar a Latinoamérica”.

Barone aclara que lo cierto es que que quisieron una gira larga, “primero nos ofrecieron una serie de 10 ó 12 conciertos en el continente, pero reunimos al equipo de trabajo y decidimos que fuera un recorrido más largo, para llegar a lugares en los que hace mucho no actuamos (como Colombia, entre otros). Haremos presentaciones en sitios donde hay más fans, gente que nos apoya desde siempre”.

La pasión y la entrega

Apasionados por explorar los sonidos de aquellas tierras a las que llegan, la intención que tiene el concepto musical es darle a la gente una que otra sorpresa.

Y es que dentro del espectáculo que planean ofrecer no se puede dejar de lado su faceta latina. Prometen que sonará un popurrí con dos temas de José Alfredo Jiménez -“Ella” y “Si nos dejan”- con arreglo de mariachi que, dice Ginoble, “es un estilo único en todo el planeta, con el que se conoce a México en el mundo; la idea era entrar en la tradición de la música mexicana, cantando con pasión y entrega, de modo que podamos transmitir emociones”.

Profundos conocedores de todo lo que involucra a la creación sonora, ellos se meten en diversos aspectos de sus espectáculos sonoros. Por ejemplo, para Ginoble “ser un cantante es más que interpretar solamente, significa estar al pendiente de los detalles de una gira, de los arreglos para una grabación, en fin, nosotros tenemos un equipo con el que trabajamos y hacemos las cosas planeadas”. Con ello garantizan que lo que encontrará el público en suelo tapatío es un show de clase mundial.

Boschetto indica que “el público mexicano siempre nos ha recibido de una forma gigante; nos queda un recuerdo en el corazón, toda la locura de los fanáticos, la manera de recibirnos en los hoteles. Hace mucho que no veníamos y, como siempre decimos, no hay mejor cosa que compartir con nuestros fans”.



Impacta la “ola italiana”

Siempre destacándose, las canciones italianas dejan su huella indeleble en México. Desde las imponentes voces de Pavarotti y Andrea Bocelli, hasta el suave rock de Zucchero.

El impacto que ha tenido la música italiana en el sentir musical de nuestro país no se entendería sin su aporte al pop, donde contamos con exponentes de larga trayectoria convertidos en clásicos como Nek, Eros Ramazzotti y Laura Pausini, una de las más populares gracias a que sus temas además de sonar en radio, se han utilizado como temas de apertura en telenovelas.

A esta lista se agrega un nombre más que deja huella: Filippa Giordano, cantante nacida en Palermo que se enamoró de México e incluso se quedó a vivir en nuestro país.



Imperdible

Un concierto que promete dejar huella

Fecha: 24 de marzo de 2023.

24 de marzo de 2023. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Sede: Auditorio Telmex (Av. Obreros de Cananea 746, Industrial los Belenes, Zapopan).

Auditorio Telmex (Av. Obreros de Cananea 746, Industrial los Belenes, Zapopan). Costo: Desde 480 a 2 mil 880 pesos (hay cargos por servicio).

Desde 480 a 2 mil 880 pesos (hay cargos por servicio). Boletos: Ticketmaster.com y taquillas del recinto.



