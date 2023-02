Shakira confiesa que había sido dependiente emocionalmente de los hombres

El periodista Enrique Acevedo presentó una entrevista exclusiva para N de Televisa sobre su encuentro con Shakira en Barcelona, donde ambos hablaron de cómo se siente la estrella con lo que ha venido pasando a raíz de publicar con el argentino Bizarrap, la “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” donde clara-mente habla de una catarsis emocional tras la disolución de su relación sentimental con Gerard Piqué.

“A través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar. Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad, un punto en el que el apoyo que podamos recibir una de las otras es muy relevante”, compartió a Enrique.

“Como decía Madeleine Albrightm secretaria de estado de Estados Unidos: Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras, y estoy completamente de acuerdo”. En cuanto a la polémica de su reciente canción con Bizarrap donde hay mujeres que están de acuerdo con lo que hizo y otras que tal vez no, confiesa Shakira que sigue en el centro de esas conversaciones.

“Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse. Yo también tuve ese sueño de tener una familia donde los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera, y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños (sus hijos) estupendos y maravillosos que me llenan de amor cada día”.

Además, hizo una confesión muy reveladora: “Y también he encontrado que en esa fabula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre –porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo, he sido una enamorada del amor–, creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva, y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tienen que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida, y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, aceptar tu vulnerabilidad también y expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”.

Ahora resalta que ha logrado sentir que ya es suficiente para ella misma, “cosa que jamás pensé que podría. Ahora me siento completa, porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así es que tengo que estar más fuerte que una leona”.

Expresa que para tener una verdadera fortaleza, que no sea una fachada, ésta tiene que ser el resultado de vivir un duelo y de tolerar la frustración “porque hay sueños en la vida que se rompen y que se tienen que juntar los pedazos del suelo para volver a reconstruirse”.

Agradece a Bizarrap porque entró al estudio de grabación de una forma y salió de otra, pues él le dio una oportunidad de desahogo necesario para su propio proceso de recuperación, “hubiera estado en un lugar muy distinto sino hubiera hecho esa canción”.

CT