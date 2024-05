Hoy, sábado 11 de mayo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Telmex, continuarán los festejos del Día de las Madres con el espectáculo “La caravana del rock & roll” con las actuaciones estelares de Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Los Locos del Ritmo, Los Apson, Los Hermanos Carrión y Los Teen Tops.

Serán más de cinco horas de concierto recordando las emblemáticas canciones de los años dorados del rock en español, las cuales se han vuelto el soundtrack de vida de muchas generaciones que abarcan a los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos. Temas que perduran al paso del tiempo y que no tienen fecha de caducidad.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Enrique Guzmán sobre este show que promete ser épico, pues el elenco está plagado de leyendas: “Estoy encantado de celebrar el Día de las Madres en Guadalajara, además, un día antes estuvimos en Puebla y el día siguiente, el 11, en la Ciudad de México, es decir, estaremos tres días seguidos agasajado a las madres y que me parece poco, pero vamos todos (a la celebración)”.

Señala que el concepto de esta caravana alguna vez le llegó a la mente y ahora esto se materializa a través de esta gira: “Toda la gente que se dedica al rock & roll le entraron encantados, todo el mundo está tocando en ella y otros más quieren ser parte del evento, el cual hoy es muy grande, pues dura más o menos cinco horas. El rock no para, el rock vive y todos estamos encantados de ser parte (de este concepto)”.

El show está planeado para que cada banda y solista presente parte de su espectáculo, serán horas de nostalgia, romanticismo y diversión, “pero todos terminaremos tocando juntos al final, donde justo habrá una gran fiesta”. Sobre su percepción de que esta música sea generacional y que particularmente sus canciones estén tan vigentes y en el gusto del público, resalta: “Pues es que todavía no hay gente que genere rock & roll como se hacía antes, así que el que tenemos es el bueno”.

Además este estilo musical siempre ha invitado a la reflexión, a la diversión y claro, al amor: “El rock & roll tiene muchas facetas, pues también es una forma de protestar, hay gente que con el rock reclama cosas sociales que son importantes en la vida”.

Para Enrique Guzmán el rock ha sido fundamental tanto en su vida profesional como en su vida personal: “El rock & roll es parte de mi vida, he vivido de él desde que yo tenía 14 años y espero morir con él vibrando en el mismo lugar de mi corazón”.

En momentos donde la música nueva se consume al instante, donde el público no logra escuchar toda la que se publica semana con semana, Enrique comparte que, “los sistemas actuales te pueden hacer famosos de un día para otro, pero igual desapareces también a la misma velocidad, porque no aprendes a pisar fuerte y no aprendes a tener un carácter limpio y bien armado para que la gente te conozca y te guarde en su recuerdo, es decir, a veces sólo te escuchan y buenas tardes y todo enseguida se acaba”.

Reitera Enrique que los nuevos cantantes tienen que dejar huella para poder trascender en el panorama musical: “Hay artistas para siempre y otros para cada día por la mañana o por la tarde”.

Pero, para él, qué significa ser un artista que ha trascendido al paso del tiempo, siendo un referente para las futuras generaciones, esto responde: “Yo no quiero ser ejemplo de nada, mi ejemplo es ser yo mismo, pero para los demás nunca he sido, hay gente que puede y quienes no, y quien no puede, se queda y ya. Yo nunca voy a enseñarle a nadie cómo se goza o cómo se recibe un aplauso en el escenario”.

Sobre los lazos tan importantes de amistad que ha desarrollado con Angélica María, César Costa y otros compañeros, expresa que: “Uno es un ser humano y las personas se conocen entre ellas. Normalmente los buenos artistas y las buenas personas se reconocen y terminan siendo amigos cuando las cosas son similares a las que tú haces, o que al menos estés de acuerdo tú con las formas de pensar de las personas que al final se vuelven amigos para toda la vida”.

Finalmente, el intérprete de “Payasito” expresa que ahora mismo está de lleno en esta gira, al tiempo que comparte su filosofía de vida: “Yo vivo con lo que tengo y me rodea, mi voz está presente y afortunadamente (fuerte); sino la tuviera, ya me habría retirado”.

Agéndalo

Elenco multiestelar

“La caravana del rock & roll”. Hoy, a las 20:00 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos desde mil hasta tres mil 800 pesos; de venta en el recinto o Ticketmaster. Participan: Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Los Locos del Ritmo, Los Apson, Los Hermanos Carrión y Los Teen Tops.

CT