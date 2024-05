El creativo tapatío de 25 años de edad, José Luis Zorrero, quien radica en la Ciudad de México, incursiona de manera oficial en la industria fílmica con su primer cortometraje escrito y dirigido por él. “¡Beso de lengua!” es protagonizado por Dante Ureta y Francisco-Jácome García, el cual tendrá su estreno oficial en junio próximo en Tribeca Film Festival, en Nueva York, como parte de la selección oficial “Queer Short Films”, en el apartado “Shorts: It’s Complicated”.

La trama sigue la historia de “Itzcóatl” y “Moisés”, quienes están en su primer encuentro y después de algunas horas de conocerse, ambos participan en un “juego” increíblemente inusual.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con el director debutante: “Este es un festival muy reconocido en Estados Unidos y a nivel mundial, donde se han presentado muchísimos cortometrajes que después pueden llegar a ser hasta nominados a un Oscar. Yo sigo en shock desde que quedó seleccionado nuestro corto y estamos muy emocionados de presentarlo el 6 de junio, el día de su premier”.

José Luis, quien estudió teatro musical en Nueva York, en la búsqueda de su vocación, se dio cuenta que esta era una carrera un tanto difícil para él y se regresó a Guadalajara para estudiar Comunicación: “Ahí fue cuando comencé a darme cuenta que el cine era algo muy similar al teatro, en el sentido de que muchas de las cosas que estaba aprendiendo las podía aplicar justo a éste y en la universidad desarrollé algunos trabajos, pero éste (‘¡Beso de lengua!’) es mi primer cortometraje escrito y dirigido por mí”.

Destaca que al apasionarse por participar en producciones y llamados se salió de la universidad, para trabajar de lleno en esta industria donde obtuvo las herramientas para aventurarse a hacer su primer cortometraje.

“Me mudé a la Ciudad de México hace dos años, justo para hacer este proyecto, el cual lo comencé a escribir un poco antes de la pandemia; en un inicio no fui muy constante, pero llegó un punto en el que me tuve que lanzar a la Ciudad de México porque también quería hacer mi vida en dicha ciudad. El corto lo filmamos hace un año y ahora estamos por ver su salida, se trata de un proyecto independiente”.

Comparte que fue complicado desarrollar su corto en la Ciudad de México, porque no conocía a nadie: “Comencé a mandar correos a todas las productoras que conocía y todo el equipo se fue armando lentamente, pero también muy orgánico”.

Después de Tribeca, José Luis planea, junto con su equipo, que el corto tenga una jornada larga de otros festivales; espera tener noticias de Guanajuato y de Morelia, “y justo con el estreno mundial en Tribeca, espero que otras puertas se nos abran y nos inviten para seguir mostrando nuestro cortometraje”.

¿Quién es José Luis Zorrero?

El ex alumno de The American School Foundation of Guadalajara, a los 19 años se mudó a Nueva York para estudiar en Broadway Dance Center y convertirse en actor de teatro musical. Obsesionado con el teatro y el tap, empezó a aplicar todo lo aprendido en el cine. A los 23 se mudó a la Ciudad de México para realizar su primer cortometraje “¡Beso de lengua!”. Actualmente, tiene más proyectos de ficción en desarrollo.

CT