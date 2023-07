El próximo viernes 4 de agosto, en punto de las 21:00 horas, el cantautor mexicano, José María Napoleón, se presentará de nueva cuenta con su gira “Hasta Siempre”, en el Auditorio Telmex.

Este será su concierto número cuatro en nuestra ciudad tras el anuncio de su tour de despedida. Al respecto, EL INFORMADOR conversó con el cantautor sobre lo que ha significado esta aventura y lo que le representan 54 años de trayectoria, agradeciendo siempre el cariño de su público.

“La gente que se merece todo nuestro respeto, debemos de hacerle un homenaje con la palabra ‘gracias’”, esto lo dice a colación “porque cuando uno comienza y tiene tantos temores -porque vas a lo desconocido- el éxito depende totalmente de todas las personas que escuchan la radio, que ven una noticia o que se enteran de la obra de un cantante o un compositor”.

“Sabemos que un compositor habla de una obra, no de una o dos canciones; vamos, se populariza a través de los años, y en este caso me ha tocado a mí. Le doy gracias a la vida, a mi madre que me heredó los genes de su voz, a mi padre que me enseñó a leer la escritura de poetas desde temprana edad. Le doy gracias a Dios y a la vida de venir de una familia tan humilde, pero tan de corazón; mis padres, los dos de Jalisco, él avecindado en Aguascalientes me enseñó cosas muy bonitas, como el respeto por la vida, la mujer, los amigos y el trabajo, valores que hasta la fecha viven en mí. Y todo esto va porque quiero decir, ‘gracias’, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan”.

Sobre cómo ha sido este proceso de despedida, resalta que todavía faltan por desarrollarse alrededor de 11 conciertos en México y luego él y su equipo continuarán por Estados Unidos. “Pienso en Guadalajara que para mí es muy importante, porque es una ciudad de gente muy conocedora, personas que me han brindado muchas oportunidades de cantar en esos maravillosos recintos que ustedes tienen y que son tan respetables. Así que cantar ahí y decir ‘hasta luego’ y ‘adiós’, es muy difícil, pero cuando se ha amado de esa manera a tantas personas, volteas a ver el camino que has recorrido y encuentras tantas sonrisas y tantas manos diciéndote ‘hasta luego’ o ‘te recordaremos’, que yo creo que lo que hay que hacer es alegrarse”.

Pero esta despedida no significa que Napoleón no siga su camino, “quiero seguir haciendo cosas, pero dedicadas sólo a beneficio de personas que lo necesiten, cuando yo ya me retire de todo esto”.

El músico resalta además, que será difícil imaginar cómo será ya no ir a tantos lugares como lo ha hecho hasta ahora, “no me cabe en la cabeza, pero me cabe en la conciencia y ha sido mi paso acompañado de tantas personas como mis músicos, el mariachi, mi mánager y mi hijo José María que me está haciendo el favor de estar conmigo en tantos lugares también”.

Así que compartir estas experiencias con su equipo y su público, es algo invaluable para él. “Lo que siento es nostalgia ya aún sin marcharme todavía, es un algo que se siente en tu interior y que te llevarás mientras vivas, pero ha sido tan satisfactorio mi paso por esta vida con tantas personas, que es como mi esposa, porque el día que dejes de mirarla por alguna razón, pues qué triste será, pero me llevaré su sonrisa, su amor conmigo, sus abrazos, sus palabras y todo eso que se dice con las miradas, que no se escucha, pero que lo sientes totalmente, eso me llevaré de todo el público maravilloso recibiéndome en Guadalajara”.

Momentos memorables y complicados

En cuanto a cuáles han sido los momentos culminantes en su carrera, tanto positivos como negativos, responde que guarda muchos recuerdos en su corazón y en su mente. “Cuando por ejemplo, sin sospecharlo, le escribí una canción a un grillito y la escribí mal”. Un literato amigo suyo, el yucateco Víctor Manuel Esquivel, le hizo ver su error, pues Napoleón había escrito: “No he visto otra cosa más triste que el canto de un grillo”… “Y un día mi amigo me agarró y me apartó de las personas con las que yo estaba y me dijo que el canto del grillo no se ve, se escucha, que lo que tenía que decir es... ‘no he oído otra cosa más triste que el canto de un grillo’. Y la corregí, la grabé y fue un éxito gracias a la gente y las personas que en la radio comenzaron a transmitirla y a tocarla”.

Justo recuerda que “El Grillo” fue su primera canción y luego llegó otro tema importante como “La canción del molino rojo”, “aquellos momentos son inolvidables y de agradecimiento, porque después vino todo lo demás. Yo ya venía preparándome, escribiendo cosas que iban naciendo... Y cómo olvidarme de ‘Pajarillo’, ‘30 años’ o ‘Lo que no fue no será’ que me grabó el gran ‘Príncipe de la canción’ (José José), mi gran amigo de vida que pasé tantos momentos increíbles con él y tantas otras canciones que me han hecho el favor de grabarme Angélica María y otros amigos de habla hispana en España y eso nunca podré olvidarlo. Mi obra se hizo más conocida cuando fue extendiéndose a través de los años con las canciones”.

Otros momentos importantes que recuerda es que antes de querer ser cantante quiso ser torero: “Estuve en la cuadrilla de don Jesús Alonso, en la ciudad de Aguascalientes, con los niños toreros. Toreé un par de veces nada más y no lo hice bien, cuando tienes 11 años el miedo es algo que no entiendes, pero que sientes. Y seguí intentándolo, pero no hubo suerte; incluso, como a los 16 o 17 lo volví a hacer en Aguascalientes, en un festival. Pero bueno, la música me dio unas llaves para abrir otras puertas y me fui, pero cuando estuve en un gran lugar en ella, me dije, este es el momento, y me dediqué otra vez a entrenar, a lograrlo y logré torear 117 novilladas y como 59 corridas de toros”. De este ambiente, recuerda a buenos amigos como Fermín Espinosa “Armillita” y Guillermo Capetillo.

“Así que logré mis dos pasos en la vida (la música y torear) lo que tanto me propuse. Y sé que cuando uno quiere lograr una cosa que está en las posibilidades físicas y mentales, uno lo puede conseguir sin echar el paso atrás”.

Finalmente, sobre si habrá algún homenaje que se prepare toda vez que termine su gira, recordó que cuando era un jovencito escribió una canción que decía: “No quiero historias que pongan mi nombre a lucir, prefiero el recuerdo amigo de quien siento así”, se trata de la canción “De camino en camino”: “Yo nunca pediré algo que la gente me ha hecho favor de darme. Nunca debemos las personas públicas pedir que nos quieran de la manera que soñamos, pienso que logramos esos sueños a través de los pasos que damos y ser agradecidos en la vida por lo que ésta nos ha dado y por lo que las personas han significado. Yo estoy agradecido desde ya. Mientras viva y hasta el último de mis días, las palabras ‘gracias’ y ‘por favor’ jamás las olvidaré y de antemano puedo decir con toda la honradez: ‘Guadalajara, muchas gracias por todo lo que me has hecho favor de brindarme’”.

Toma nota

Napoleón en concierto

Día: Viernes 4 de agosto

Horario: 21:00 horas

Sede: Auditorio Telmex

