Este sábado 13 de mayo, a las 20:30 horas, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en Guadalajara, se llevará a cabo el espectáculo “Jaripeo Sin Fronteras”, como parte del tour con el que la Dinastía Aguilar recorre los Estados Unidos y algunas ciudades de México; así, Guadalajara podrá ahora ser testigo de este show con la participación del legendario Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Antonio Aguilar hijo, acompañados de su Mariachi Zacatecano, además de espectaculares actos de rodeo y charrería.

En este sentido, “Jaripeo Sin Fronteras” es un espectáculo familiar que los Aguilar llevan a cabo con el propósito de presentar ante su público diferentes manifestaciones de la cultura mexicana, entre las que se encuentran los alebrijes, las artesanías, la charrería y, por supuesto, la música regional con mariachis en vivo.

El lugar indicado

En entrevista con EL INFORMADOR, Pepe Aguilar señaló que se siente “contento de regresar a Guadalajara, que es como mi patria chica; criado en Zacatecas -aunque nací durante una gira de mi padre, por Texas- pero quiero mucho a Jalisco, un Estado hermoso. Y Guadalajara, de toda la vida, me ha tratado y recibido increíblemente bien”.

Por otra parte, en el contexto de presentación en puerta para “Jaripeo Sin Fronteras”, el intérprete y compositor establece que “no hay Estado más mexicano que Jalisco, la verdad; no sólo es parte esencial de este espectáculo sino de mi vida, porque desde que inicié mi trayectoria en la charrería (en 1992) siempre nos recibieron excelente, y si encima se tiene el gusto por las tradiciones mexicanas, pues uno está en el lugar indicado”.

Una gran producción

Como un show de más de tres horas que integra a jinetes de rodeo campeones de México y los Estados Unidos, decenas de profesionales, acróbatas ecuestres, caballos educados a la alta escuela, lo mismo que actuaciones con más de 30 músicos en escena y lo último en tecnología, efectos especiales, video y pirotecnia, “Jaripeo Sin Fronteras” es un espectáculo que implica una producción complicada, y Pepe Aguilar encabeza este esfuerzo por “la pasión por la música y la charrería, eso hago y es lo que soy; no soy religioso pero sí creo que cada uno venimos con una misión o con aptitudes especiales. Y yo encantado de poder conectar con la gente; es una bendición. Mis pasiones se conjugan en un mismo espectáculo, si a eso sumas el respeto que tenemos por las tradiciones, eso puede explicar su éxito”.

Con muchas fechas en los Estados Unidos, la pasión por lo mexicano sigue latente más allá de la frontera, explica el cantante mexicano, “pues tiene mucho de nostalgia, mucha gente salió hace décadas de México e hizo vida en otro país, pero con la música educó a sus hijos; Estados Unidos en un crisol de culturas, pero la gente sigue recordando y la presión de sus raíces está ahí”.

La cantante Ángela Aguilar se alista para ofrecer una gran presentación en Jalisco. CORTESÍA

Amor y oficio

En cuanto a la promoción del tema “No me hablen de amor”, grabado a dúo con el grupo Intocable, Pepe Aguilar indica que ha tenido éxito y que su carrera “es un camino que no para; una carrera de resistencia más que de velocidad. Hay que luchar siempre, y este disco llamado ‘A la medida’ (2023) tiene esta canción como sencillo principal, y deja la vara muy alta”.

Involucrado en todos los aspectos creativos y de producción, Aguilar se define como “productor antes que otra cosa. He estado al frente de muchos discos (38, en diferentes géneros), pero también de espectáculos, especiales, audiovisuales (próximamente de películas y documentales). Me encanta producir porque me gusta crear para que la gente disfrute. Creo que a eso me dedicaré cuando le baje un poco a la música, porque me apasiona tremendamente: es una cuestión de pasión y oficio”.

Para el cantante y productor, el éxito es resultado de quien trabaja y se esfuerza, quien sabe ver el cambio y no tenga broncas con reinventarse; “la música cambia a pasos agigantados, como nunca en la historia, lo que hacemos los mexicanos es escuchada en todo el mundo. Yo soy fiel a las cosas que me mueven, los diferentes estilos de la música mexicana; es excelente que haya tantos conceptos e ideas en un mismo mar. De lo que se trata esto es de ser honesto; yo trato de serlo siempre y divertirme en todo lo que hago”.

Agéndalo

“Jaripeo Sin Fronteras”

Plaza de Toros Nuevo Progreso (Montes Pirineos 1930, Col. Monumental, Guadalajara).

Sábado 13 de mayo, 20:30 horas.

A través de Ticketmaster.



