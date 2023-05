Apunto de verificarse está la cuarta edición del festival Corona Capital Guadalajara 2023, el cual se realizará los días sábado 20 y domingo 21 de mayo con la participación de más de 33 bandas y artistas internacionales, en el Valle VFG; pero no sólo eso, llega tras haber sido seleccionado por la revista Billboard como uno de los mejores 50 festivales en el mundo en 2022, lo que le coloca al lado de otros como Glastonbury o Coachella.

En este sentido, al frente de la compañía que organiza y produce el festival, Carlos de la Torre habla con EL INFORMADOR acerca del cartel “que es de primer nivel, no sólo porque traemos a Imagine Dragons, Interpol, Pixies, The Chainsmokers, My Morning Jacket, Charlie Puth y Bloc Party; una alineación muy completa para la gente que se dé cita en Valle VFG”.

Todo para la gente

En estos términos, de acuerdo con el productor, “la gente está asimilando” el espacio de Valle VFG como el indicado para este festival, “y de eso se trata un espectáculo como este, de olvidarnos por dos días de todo lo malo y dejar que venga lo bueno, con música y diversión, lejos del ruido de la ciudad y vivir una experiencia increíble”.

Asimismo, De la Torre reconoce que llevar a cabo un festival como Corona Capital no es sencillo, “es obvio que conjuntar todas estas bandas ha sido una labor muy importante, pero estamos encantados con el resultado, pues se realizará de la manera adecuada, con todos los servicios que se brindarán en Valle VFG: zonas de sombra e hidratación, todo en función de que la gente lo pase bien y se divierta”.

Capital del entretenimiento

Así, se espera que llegue al festival gente de Colima, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y otros estados; una prueba de que Guadalajara -refiere Carlos de la Torre- “se está posicionando como una de las grandes capitales del entretenimiento en nuestro país, y en el mundo entero. La verdad, hay eventos en la ciudad que lo evidencian, y el festival Corona Capital, con este cartel, no es la excepción”.

De este modo, en opinión del director de OCESA Jalisco, Guadalajara “cuenta con vías de acceso desde cualquier punto del Occidente del país, lo que la vuelve única; asimismo, las vías de comunicación aérea son excepcionales. Luego, significa una gran variedad de opciones gastronómicas para disfrutar antes del festival para, luego de una noche increíble, acceder a uno de sus muchos hoteles. A nivel mundial, es una de las mejores ciudades para recibir eventos de entretenimiento, pues trata bien a quien nos visita”.

En palabras de De la Torre, el impulso que se ha dado al sector en la ciudad se debe al interés de la iniciativa privada, “y poder hacerlo de ese modo es esencial; las ciudades crecen por su gente, pero también por la infraestructura y, además, por el tema de entretenimiento, pues su oferta determina en buena medida las visitas durante fines de semana. La verdad, buena parte de la IP está creyendo en eso y hay nuevos desarrollos hoteleros muy cerca del Valle VFG”.

Detonador económico

Al finalizar la pandemia y comenzar la recuperación económica del sector, asegura Carlos de la Torre que no debe olvidarse que la del espectáculo “fue la industria más afectada durante la contingencia; se cerró la cortina y hubo despidos de personas valiosas, a nivel mundial. Pero hemos vuelto con creces, con mucho brillo, la gente quiere vivir experiencias como el Corona Capital y, por ello, hemos sido un detonador de la economía del entretenimiento”.

Así las cosas, el productor destaca que si bien las cifras de recuperación hicieron de 2022 un gran año, él está convencido de que este año “será mejor que el anterior; cuando las cosas van bien hay que recibirlas con mucha responsabilidad, pero con orgullo también. De hecho, estamos esperando más asistencia que el año anterior -tuvimos más de 70 mil el fin de semana-, unos cincuenta mil por día y, quizá, tengamos al final una cifra récord interesante”.

Finalmente, De la Torre señaló que la gente tiene a disposición rutas de transporte público para acceder al Valle VFG; además, se han habilitado camiones que van desde la Central Nueva a donde se realizará el festival. Para quien tenga auto, que comparta el vehículo y salga temprano con rumbo al evento.

Agéndalo

Festival Corona Capital 2023

Bandas: Imagine Dragons, Interpol, The Chainsmokers, Pixies, Charlie Puth, My Morning Jacket, Bloc Party, Bastille, Pussy Riot y muchos más

Imagine Dragons, Interpol, The Chainsmokers, Pixies, Charlie Puth, My Morning Jacket, Bloc Party, Bastille, Pussy Riot y muchos más Fechas: sábado 20 y domingo 21 de mayo

sábado 20 y domingo 21 de mayo Sede: Valle VFG (Km 20, Carretera Guadalajara - Chapala S/N, Fraccionamiento Los Silos, Tlajomulco de Zúñiga)

Valle VFG (Km 20, Carretera Guadalajara - Chapala S/N, Fraccionamiento Los Silos, Tlajomulco de Zúñiga) Boletos: A través de Ticketmaster

CT