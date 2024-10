El músico James Blunt ha anunciado una gira por América del Norte en 2025 como parte de su “Back To Bedlam 20th Anniversary Tour”, celebrando uno de los 10 álbumes más vendidos de los años 2000. El recorrido de 14 ciudades incluye paradas en el Central Park Summerstage de Nueva York el 17 de junio y en The Greek de Los Ángeles el 27 de junio y por supuesto nuestro país:

El 30 de junio de 2025 en el Escenario GNP Seguros en Monterrey, el 1 de julio en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y el 3 de julio en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Blunt celebrará el aniversario de “Back To Bedlam” con una versión remasterizada del álbum que llegará el 11 de octubre, veinte años exactos después de su lanzamiento original. Esta edición especial del vigésimo aniversario incluye una versión del álbum original remasterizada en 2024 por Stuart Hawkes en Metropolis, además de demos inéditos de las canciones principales del disco, y temas previamente no lanzados de la era Bedlam.

Fiel al estilo de James Blunt, él explica: “He lanzado siete álbumes de estudio, pero ‘Back To Bedlam’ fue el único que la gente realmente compró. Así que, en su vigésimo aniversario, la discográfica y yo pensamos que deberíamos reeditarlo con algunos demos y exprimirlo al máximo. Fue uno de los álbumes más vendidos de los años 2000, así que espero que tenga impacto 20 años después”.

“Back To Bedlam” incluyó el éxito global “You’re Beautiful”, y es uno de los 10 álbumes más vendidos de los años 2000. James ha ganado dos Brit Awards, dos Ivor Novello Awards y ha recibido cinco nominaciones al Grammy. Mientras James se acerca humildemente al estatus de tesoro nacional en su natal Reino Unido, es ampliamente reconocido por su honestidad, ingenio y encanto, como se demuestra en sus discos, en el escenario y en su siempre entretenida presencia en las redes sociales.

El año pasado, James lanzó su séptimo álbum de estudio, “Who We Used To Be”, con el desgarrador sencillo “The Girl That Never Was” y la destacada canción “Dark Thought”. “Who We Used To Be” marcó su primer álbum de estudio desde el aclamado “Once Upon A Mind” de 2019, que incluía el exitoso sencillo “Monsters”, una emotiva canción dedicada a su padre. Su reciente colección de grandes éxitos, The Stars Beneath My Feet (2021), también incluye éxitos como “1973”, “Bonfire Heart”, “Stay The Night”, entre otros.

“He estado de gira durante veinte años y realmente, es sólo Back To Bedlam lo que la gente quiere escuchar... así que, en el vigésimo aniversario de ese álbum, ¿qué mejor manera de celebrarlo que con la gira ‘Back To Bedlam 20th Anniversary Tour’?”, explica James. “Interpretaré todas las canciones del disco de principio a fin y luego incluiré las canciones más conocidas de mis otros álbumes para finalizar. Va a ser, bueno, me duele decirlo… hermoso”.

Te puede interesar: Harry Potter: Los gemelos Weasley vuelven a la pantalla con programa de cocina

Los boletos estarán en preventa Citibanamex el 10 de octubre, y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB