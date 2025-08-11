La energía del reggae latinoamericano se hará sentir en Guadalajara con el regreso de Los Pericos, icónica banda argentina que ha sido una constante en los escenarios internacionales durante casi cuatro décadas. El próximo 24 de agosto, el Teatro Diana los recibirá.

En entrevista con EL INFORMADOR, Juanchi Baleirón, vocalista de la banda, aseguró que será “un show contundente cargado de clásicos, sorpresas y buena vibra”.

Este reencuentro con el público tapatío no es casual ni pasajero. Para la banda, Guadalajara representa algo más que una parada en la gira; es una ciudad con la que han construido una relación cercana y duradera. “Siempre recordamos que fue hace exactamente 30 años la primera vez que habíamos venido… y fue tremendo”, rememora Juanchi con emoción. “Nos llevamos un recuerdo muy lindo y de ahí para acá hemos venido muchas veces, ya se convirtió casi en una costumbre, en un vicio de venir una vez por año al menos”.

Más allá de la nostalgia, Los Pericos reconocen la fuerza del público local. Para Baleirón, el fervor tapatío es incomparable frente a otras audiencias del mundo. “Es mucho más desinhibido, desde lo físico también, desde cantar, gritar, bailar, aplaudir”, explica, contrastando la intensidad mexicana con la moderación de otros públicos internacionales. “Estamos mal acostumbrados porque, cuando no recibimos ese calor, esa conexión fuerte que tenemos, se extraña”.

Guadalajara ha sido testigo de distintos momentos importantes en la historia de la agrupación: conciertos en la Concha Acústica, en el Auditorio Benito Juárez y participaciones en diversos festivales. Ahora, el Teatro Diana se suma nuevamente a esta trayectoria compartida.

“Es un lugar que nos encanta, encierra magia, además de ser muy lindo”, afirma el músico.

La ocasión también sirve como antesala a una celebración importante, ya que en 2026 se cumplirán 40 años ininterrumpidos de carrera para Los Pericos, una hazaña que pocos grupos pueden presumir. Pero lejos de caer en solemnidades, la banda elige mantener su espíritu original. “Nos sentimos como un irresponsable de 40 años”, dice Juanchi entre risas. “Tenemos que mantener el espíritu adolescente y rebelde… no ser tan solemnes”.

El paso del tiempo, no obstante, les ha dado perspectiva. “Hemos pasado por muchos momentos muy buenos, algunos más duros… así como toda vida”, reflexiona Baleirón. “Quizás el mensaje o la responsabilidad se transmite a través de hechos, en lo que somos, en el perfil, en la historia, la trayectoria”.

Esa evolución también se refleja en la manera en que conciben sus lanzamientos discográficos. Aunque históricamente se han caracterizado por álbumes completos y conceptuales, hoy se adaptan al ritmo de la industria musical contemporánea. “Estamos más pensando en los singles, con la dinámica actual, me parece que es más efectivo”, comenta. Su más reciente sencillo, “Inmortal”, en colaboración con el rapero jalisciense Sabino, es un ejemplo de ello.

La historia detrás de esta colaboración nace en Querétaro, donde ambos artistas se conocieron. “Hubo onda”, resume Juanchi. “Ya sabíamos de él, también tiene su background de rock. Ahí hubo una conexión”. Sabino viajó a Argentina para grabar la canción y también el videoclip.

“No es el típico feat urbano, sino más bien un swing muy especial, muy de él”, reconoce el vocalista, satisfecho con el resultado. “Está funcionando muy lindo, estamos muy contentos y, sobre todo, en Argentina ha gustado mucho”.

El próximo lanzamiento será “Soledad”, previsto para finales de julio o principios de agosto. Y aunque todavía no hay un anuncio oficial, el álbum completo podría ver la luz a fin de año. El título tentativo, según Baleirón, podría ser precisamente “Inmortal”.

Otras facetas creativas

Además de la música, Juanchi ha desarrollado en el vino otra faceta creativa. Su línea “Malbecaster” forma parte de una aventura empresarial que también incluye aceite de oliva y aceto balsámico.

Pero para él, más que un negocio, se trata de una pasión paralela. “No me quita tiempo, sino que me suma vida”, afirma.

“Me gusta la gastronomía, me gustan las bebidas, y me gusta meterme en eso”.

Con más de 3 mil 500 presentaciones en vivo, discos que han liderado -rankings en América Latina y Europa, y una conexión inquebrantable con su público, Los Pericos desean seguir construyendo una carrera sólida.

“Somos músicos, una banda de amigos que tuvo la suerte de que su música gustó; trabajamos mucho, crecimos como personas y como banda”, finaliza.

Asiste a una noche especial

El concierto del 24 de agosto en el Teatro Diana (Av. 16 de septiembre 710) arrancará a las 20:00 horas. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y tienen un costo que va de los 400 a los mil 200 pesos.

