Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 11 al 16 de agosto

Durante la semana del 11 al 16 de agosto, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Tauro

Querido Tauro, inicias la semana con el pie derecho, ya que las energías te beneficiaran, influenciadas por el poder del Sol y Mercurio en Leo y Júpiter en Cáncer que estarán de tu lado. Confía en tu capacidad y experiencia para hacer que las cosas sucedan.

Géminis

Aprovecha la suerte que los astros tienen esta semana para ti, sobre todo en temas: familiares, de trabajo, los viajes y los negocios están altamente favorecidos en estos próximos días; no obstante, debes centrarte también en cuidar de ti mismo: descansar, mimarte y alimentarte bien para mantener la energía.

Leo

Tus esfuerzos por fin están dando frutos, ya que, esta semana ofertas profesionales y laborales muy favorables; pero cuidado, ya que antes de tomar cualquier decisión debes de escuchar y observar con atención. No olvides, siempre hacerle caso a tu intuición.

Escorpión

No cabe duda que la suerte esta de tu lado, anota en tu calendario los días 11 y 13 ya que llegarán con grandes sorpresas que ni te imaginas, especialmente en temas del amor y el ámbito laboral.

Sagitario

La fortuna siempre te acompaña y esta semana los astros vienen a recordártelo. Mercurio en Leo y la luna llena del día 11 impulsan cambios positivos en tu hogar y en la manera en que organizas tus prioridades para aumentar tu productividad.

Acuario

Mantente con los ojos abiertos, los proyectos especiales se acercan a tu vida, asimismo será una semana ideal para cambios relacionados con el hogar, como remodelaciones o compras importantes.

Piscis

Esta semana tienes un golpe de suerte y se manifestara en la abundancia que se desborda en tu vida, y tanto en el amor, como en lo laboral, las energías te impulsan hacia adelante.

