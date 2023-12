Este viernes 15 de diciembre se presentará en el Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas, de nueva cuenta el “90’s Pop Tour” con Magneto, JNS, Sentidos Opuestos, Kabah, Caló, Lynda, The Sacados y Litzy, pero esta vez el concepto será “Xmas Party” aprovechando la temporada decembrina. En ese sentido, conversa para EL INFORMADOR, Darío Moscatelli de la banda The Sacados, quien promete que habrá mucha magia, diversión y, por supuesto, los grandes éxitos pop de la década de los noventa.

“Nosotros hemos estado muchas veces en Guadalajara con esta gira y es un placer por fin estar de regreso y encima con la fiesta de la Navidad que estamos haciendo. Será un ‘90’s Pop Tour’ muy especial, muy navideño, pero no quiero revelar nada para no arruinar la sorpresa. Pero desde el comienzo del show se notará que tiene todo un estilo diferente y una sección especial dedicada a la Navidad. Estamos muy ilusionados porque además de celebrar estas fiestas nos encanta estar de regreso en la ciudad una vez más”.

Habrá además diferentes colaboraciones para las canciones, como ya es una costumbre y un sello característico de este concepto. La idea del “Xmas Party” ya se había hecho en la Ciudad de México y por eso es que resalta Darío la emoción de venir con esta idea a Guadalajara pues sabe lo “maravillosa” que es: “Es un momento muy emotivo del show y creo que a la gente le va a gustar muchísimo”.

Al cierre del 2023, la gira continuará por otras ciudades de la República. “La verdad es que el ‘90’s Pop Tour’ ha funcionado muy bien este año, aunque en realidad siempre, a la gente le encanta y a mí no me deja de sorprender el fervor del público y su fidelidad, sobre todo de quienes van a verlo una y otra vez y lo disfrutan cada vez como si fuera la primera, realmente es inexplicable, hay que vivirlo para entenderlo”.



Una gran familia

Darío resalta que The Sacados ha estado desde el comienzo de los “90’s Pop Tour”, por lo que sabe que forman parte de una gran familia. “Nosotros estamos desde la primera etapa, desde el primer show, y a muchos compañeros los conocemos desde antes, desde los años 90 y desde el arranque fue como un reencuentro. Y a otros tuve el gusto de conocerlos ahora y la verdad es que todos son gente divina y preciosa, me llevó lo mejor que es el contacto de todos estos amigos de toda la vida, todo esto es algo realmente entrañable para nosotros”.

Sobre cómo The Sacados ha notado la evolución del concepto de los “90’s Pop Tour”, responde Darío que la gira siempre está en una constante innovación. “Al inicio el concepto era que diferentes grupos de los 90 estuvieran interactuando y haciendo sus éxitos, todos íbamos descubriendo cómo era, nadie lo había hecho anteriormente, así que fue un aprendizaje para todos. Ahora ha evolucionado muchísimo y se ha hecho una dinámica donde no hay dos conciertos que sean iguales, es una sorpresa tanto para el público como para nosotros, siempre hay una variante diferente y esa es una de las claves por las cuales la gente lo va a ver, porque no está viendo una cosa rígida y estática, sino que es algo que se mueve y que evoluciona”.

Agéndalo

“90’s Pop Tour” con Magneto, JNS, Sentidos Opuestos, Kabah, Caló, Lynda, The Sacados y Litzy. Viernes 15 de diciembre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos desde 800 a dos mil 200 pesos de venta en www.ticketmaster.com.mx y taquillas del auditorio.

CT