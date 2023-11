Este viernes 3 de noviembre por la noche, previo a su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre 2023, en el primero de los tres conciertos que ofrecerá, Alejandro Fernández se reunió con los medios de comunicación para hablar de cómo ha sido este año que está por terminar.

"Estamos en la recta final y gracias a Dios me fue muy bien. Hicimos la gira por Centro, Sudamérica y España, acabamos de terminar Estados Unidos y estamos con algunas fechas que tenía pendientes aquí en México. Estoy muy agradecido con Dios y la vida por todo lo que me ha dado".

Sobre el reconocimiento que recibió en el Capitolio en Washington, resaltó: "Fue un reconocimiento muy importante que va a ser recordado en mi corazón y mi cabeza por muchos años. Me dieron un reconocimiento a mi trayectoria y también por las labores sociales que he hecho en Estados Unidos ayudando a nuestros hermanos migrantes".

Sobre qué otro premio le gustaría recibir, resaltó que le gusta que lo sorprendan, "el mejor regalo que le pueden dar a un artistas es el aplauso y el cariño del público".

Ahora que Camila Fernández lanzó música ranchera y que le ha ido muy bien con los últimos sencillos que ha publicado, al ser cuestionado de si la subiría al escenario como ha hecho con Alex, destacó que sí. "Me encantaría, ahora también Emiliano y Valentina están cantando y América también quiere lanzarse de cantante".

"El Potrillo está trabajando en una nueva producción discográfica. De hecho, está abierto a hacer colaboraciones, pero destacando que, "mientras me sumen y me puedan ayudar en mi carrera".

Y no descartaría en el futuro hacer alguna colaboración con la familia Aguilar, liderada por Pepe. "Estoy súper abierto y me encantaría, se ha sabido del cariño que nos tenemos los Aguilar y los Fernández, nunca hemos tenido ningún problema, habrá cosas que salen ahí de chisme , pero nada personales".

A veces pasa que Alejandro se convierte en tema de conversación en redes sociales, pero él no se lo toma en serio, y los que sí se enganchan, los llama "bobos".

"Tenemos muchos años en esto, así que ya no te enganchas en esas cosas y las dejas pasar, no tienes que salir a la televisión a dar una declaración si no hiciste nada malo".

Antes de salir al escenario, su hijo Alex Fernández calentó los motores de la velada. Me da gusto cómo están recibiendo a Alex", acotó.

"El Potrillo" hizo su aparición en el palenque cerca de las 00:30 horas del sábado. Entre el público estaban presentes su mamá Cuquita, su hija América y su hermana Alejandra, entre otros integrantes de la familia, así como el ex futbolista Oswaldo Sánchez y el maquillista Luis Torres.

Alejandro destacó que su reciente gira es "Amor y Patria" y entre las primeras canciones que entonó, destacaron "Que seas muy feliz", "Es la mujer", "Estuve", "Que digan misa (No fue mi culpa)", "Inexperto en olvidarte" y "Hoy tengo ganas de ti".

Se mostró muy animado durante el concierto y celebró el cariño que le dio la gente. También deleitó con "Sin tantita pena" y "Si tú vas", tema que se lo dedicó a su mamá que lo acompañó. También entonó "Te voy a perder", "Eso y más" y "Cascos ligeros".

Luego invitó a su hijo al escenario donde le cantó "Las mañanitas" por ser su cumpleaños y juntos interpretaron "Mujer divinas" y "Perdón".

CT