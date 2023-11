La nostalgia llegó a los fanáticos de la banda británica The Beatles y es que el pasado jueves se lanzó “Now and Then”, la última canción del cuarteto de Liverpool, y ayer fue publicado en plataformas el video musical de la misma. Este nuevo sencillo reúne a los cuatro integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

El clip fue dirigido por Peter Jackson, en lo que es su primera incursión en la producción de un video musical. A Jackson lo recordamos por haber dirigido la saga de “The Lord of the Rings”.

Sobre la experiencia de haber dirigido el video, Peter Jackson señaló: “Cuando Apple me pidió que hiciera el video musical, me mostré muy reacio, pensé que mis próximos meses serían mucho más divertidos si esa complicada tarea era el problema de otra persona, y yo podría ser como cualquier otro fanático de los Beatles. Para ser honesto, sólo pensar en la responsabilidad de tener que hacer un video musical digno de la última canción que lanzaron los Beatles produjo una colección de ansiedades casi demasiado abrumadoras para lidiar con ellas. Mi amor de toda la vida por los Beatles chocó con un muro de terror ante la idea de decepcionar a todos. Esto creó una intensa inseguridad en mí porque nunca había hecho un video musical, y no podía imaginar cómo podría comenzar a crear uno para una banda que se separó hace más de 50 años, nunca había interpretado la canción y con la mitad de sus miembros muertos”.



“Siento un enorme agradecimiento”

Jackson compartió que le dijo a Apple que le preocupaba la falta de material adecuado: “Tendríamos que usar muchos videos únicos e inéditos, pero había muy pocos... No había muchas imágenes de John a mediados de los setenta cuando escribió el demo”.

Agregó que hubo momentos en que no tenía ni idea de cómo alguien podía hacer un video musical de “Now And Then” si no tenía un material decente con el cual trabajar: “Mi miedo y mi inseguridad ahora tenían razones sólidas para prevalecer y permitirme decir que no sin parecer un cobarde”.

Agregó el director de cine que sabía que “los Beatles no aceptarían un no por respuesta si sus mentes están puestas en algo, aunque ni siquiera esperaron a que les dijera que no… Y es que Paul y Ringo grabaron imágenes de ellos mismos interpretando el tema y me las enviaron. Además, Apple desenterró más de 14 horas de contenido olvidado durante las sesiones de grabación de 1995, incluidas varias horas de Paul, George y Ringo trabajando en ‘Now And Then’”.

Afortunadamente, compartió Peter, pudo tener acceso a una colección de tomas inéditas donde “los Beatles están relajados, divertidos y muestran una faceta de sí muy genuina. El resultado es bastante loco y proporcionó al video el equilibrio necesario entre lo triste y lo divertido… Habiendo llegado al final, estoy muy feliz de no haber visto el lanzamiento del video musical de ‘Now And Then’ de otra persona. Siento un enorme agradecimiento a Apple Corps por darme todo el apoyo que necesitaba y no permitirme escabullirme”.

Cabe señalar que “Now And Then” fue escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y ahora finalmente terminada por Paul y Ringo… Más de cuatro décadas después de haber sido creada.

El director asistió a la celebración mundial anual del cumpleaños de “Paz y Amor” de Ringo Starr en Los Ángeles, California, en 2019. AFP

¿Cómo lograron grabar el tema?

A través de un cortometraje ya disponible en el canal de YouTube de la banda, se cuenta la historia detrás de esta canción y cómo lograron lanzarla gracias al poder de las nuevas tecnologías.

Paul McCartney y Ringo Starr recurrieron al aprendizaje automático -subconjunto de inteligencia artificial- para reconstruir un demo creado por John Lennon, quien fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, y el cual tenía baja fidelidad.

“En la cinta de demostración de John, era un poco difícil escuchar el piano. Y en aquellos días, por supuesto, no teníamos la tecnología para hacer la separación”, señaló McCartney.

Cuando intentaban resaltar la voz de Lennon, simplemente no podían pues el piano se sobreponía a la voz del intérprete.

Por lo que en ese tiempo prefirieron dejar a un lado la canción, la cual permaneció en el baúl por casi un cuarto de siglo.

Peter Jackson, director, guionista y productor, decidió trabajar en el documental sobre la agrupación “Get Back” (2021). Para ello, junto con su equipo de trabajo, decidieron desarrollar una tecnología que les permitiera tomar cualquier pieza musical y dividir los componentes de la música gracias al aprendizaje automático y lo cual les ayudó a esculpir un poco los clásicos de The Beatles y por consiguiente el video para esta canción. Después de ello, McCartney y Starr vieron una oportunidad para retomar “Now and Then”, una canción que simplemente no podía salir a la luz debido a la calidad con la que estaba grabada la melodía. Esta canción fue grabada en los años 70 por John Lennon, posteriormente, en 1995, George Harrison, quien falleció el 29 de noviembre de 2001, añadió líneas en guitarra, aun así, la canción no logró salir a la luz. Fue hasta que decidieron someterla a un proceso de reconstrucción con la que lograron preservar la claridad de la voz de John Lennon separándola del piano, además de añadir nuevas partes vocales e instrumentales de McCartney y Starr.

“Ahí estaba la voz de John, clara como el cristal. Fue emocionante. Y todos tocamos. Es una grabación genuina de The Beatles en 2023”, enfatizó Paul McCartney.

CT