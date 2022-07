Ayer, el público de la Comic-Con, en San Diego, pudo ver un adelanto de la serie “The Rings of Power” (“Los anillos de poder”) de la saga de “El Señor de los Anillos”.

Y es que Amazon Studios develó el nuevo tráiler de la serie que se desarrolla miles de años antes de los eventos de “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos” de J.R.R. Tolkien.

Stephen Colbert, un fan autoproclamado de Tolkien, moderó un panel sobre la serie en el salón H, el más grande de la convención de cultura popular. Bajo el liderazgo de los productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, “Lord of the Rings: The Rings of Power” (“El Señor de los Anillos: Los anillos de poder”) se desarrolla en la Segunda Edad de la “Tierra Media”, cuando se formaban y caían reinos y las fuerzas malignas amenazaban con llenar de oscuridad el mundo.

“The Rings of Power” llevará al público a locaciones fantásticas como los once reinos de “Lindon” y “Eregion”, el reino enano de “Khazad-dûm”, las tierras del Sur y los páramos del Norte, los mares desgajados y el reino insular de “Númenór”, además de presentarles a muchos nuevos personajes que incluyen a “Galadriel” (Morfydd Clark), “Elrond” (Robert Aramayo) y el rey “Gil-galad” (Benjamin Walker). La serie de ocho partes debutará en Prime Video el 2 de septiembre de 2022, con estrenos semanales de nuevos episodios. Según reportes es la serie más costosa hecha hasta ahora, con un presupuesto de 465 millones de dólares. Amazon compró los derechos a los herederos de Tolkien por 250 millones de dólares en 2017.

La Comic-Con comenzó el 21 de julio y continuará hasta el domingo 24 de julio.