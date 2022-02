Coldplay: Carla Morrison por error revela nuevas fechas de la banda en México

La artista ganadora del Grammy Latino Carla Morrison expande su visita a México de este año, anunciando que será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en Monterrey, Guadalajara y CDMX, se avisó en un comunicado. “Coldplay para mí siempre ha sido una gran, gran inspiración, crecí con ellos, me sanaron el corazón muchas veces y me ayudaron a ver la luz al final del túnel inumerables veces. Compartir el escenario con ellos es un honor inmenso y estoy tan agradecida que me pidieran acampañarles durante toda su gira mexicana, estoy en las nubes con este gran regalo”, comparte Carla.

TWITTER/@IdiomaColdplay

Coldplay está comprometido a reducir el 50% de todas las emisiones de carbono en sus próximos conciertos a través de distintas prácticas sustentables, incluyendo el uso de confeti biodegradable, vasos reciclables, mercancía sostenible, plantar un árbol por cada boleto vendido, entre otros.

Tras el aviso de que abrirá los shows de la banda también se reveló en la publicidad la nueva fecha de la alineación en Guadalajara, la cual sería el 30 de marzo además del día 29. También con la información difundida por Carla, se avisa de dos fechas más para la Ciudad de México. De momento ni la banda ni Ocesa han confirmado estos datos.

El anuncio llega después de que Carla confirmó su regreso a nuestro país como headliner del Festival Pulso GNP de Querétaro el próximo 7 de mayo. Carla recientemente lanzó cuatro nuevas canciones como parte de su retorno a los reflectores, “Ansiedad”, “No Me Llames”, “Obra de Arte” y “Contigo”. Estas presentaciones de Carla siendo la telonera de Coldplay forman parte de su gira “El Renacimiento”.

Tras publicar en sus redes sociales que abriría los conciertos de Coldplay y al darse cuenta que por error avisó de las tres nuevas fechas de la banda. Carla eliminó en Twitter la propia información que había difundido.

AF