Cocinan nueva temporada de "MasterChef México"

La presentadora tapatía Anette Michel está más que lista para arrancar con la temporada número ocho de “MasterChef México”, en entrevista adelanta que ya comenzó el registro de aspirantes a través de masterchefmx.tv o la app Azteca Conecta. Y es que ahora que atravesamos la pandemia a causa del COVID-19, se han modificado algunos aspectos de la convocatoria para buscar a los nuevos participantes, quienes harán los primeros pasos de manera online.

“Estamos muy contentos de que a pesar de lo que estamos viviendo, este 2020 sí reciba a los nuevos aspirantes, obviamente lo haremos de manera diferente. Será a través de una auto presentación en donde lo que estamos esperando es que los aspirantes nos cuenten quiénes son ellos, cómo viven la gastronomía, quién los enseñó a cocinar, conocer su historia, de dónde son, la edad que tienen y por qué les gustaría estar en la cocina más famosa de México”.

Señala Anette que para estos videos —que serán de uno a tres minutos de duración—, los aspirantes pueden o no estar cocinando, “será como ellos decidan, incluso mostrar solo el platillo terminado”.

Cuando hagan estos videos, los subirán en los enlaces antes mencionados y los que salgan preseleccionados, los chefs les harán una entrevista personal a través de Zoom. “Hasta el momento esos son los dos primeros pasos para conocer a los nuevos integrantes de la cocina. Nos tenemos que adaptar, ni modo, es la única manera que encontramos para poderlo hacer, para que sea todo seguro”.

Recuerda Anette que si todo marcha bien, tentativamente serían las grabaciones en septiembre y el programa entraría al aire en octubre. Se había estado especulando que para esta edición el chef Benito Molina no sería parte del jurado por malos entendidos con la producción, pero Anette comparte que no ha habido problema alguno, lo que sí confirma es que no se sabrá hasta que comience el programa, quiénes siguen o serán los chefs que conformen el panel de jueces, dice que será un misterio, incluso para ella.

“Yo no sé quién sacó ese rumor, pero para ser muy sincera, una de las novedades, o de las cuestiones que quisieron manejar en la producción, precisamente en esta edición, es no dar a conocer quiénes realmente serán los chefs de esta temporada, no lo vamos a saber hasta que inicie el primer capítulo al aire, esa es como la herramienta de misterio que se está manejando. Yo supongo que habrán tomado la decisión precisamente porque comenzaron a salir rumores acerca de los chefs”.

Eso sí, reitera que no hay malos entendidos. “Además, ¿quién no va a querer estar en ‘MasterChef? La verdad. Creo que los chefs de base, los nuevos, los invitados… todos se han visto sumamente beneficiados de estar en esta exitosa franquicia, y además, lo hacen con mucho amor, les ha gustado estar dentro, les ha beneficiado enormemente en sus carreras. Entonces, no tendría que haber algún problema”.

Un show que ya es parte de la familia mexicana

Con siete temporadas y una más que se aproxima, confirma Anette que la responsabilidad aumenta con el público, porque “MasterChef” ya es un programa que es parte de la familia mexicana.

“Además, los chefs cada vez están más exigentes porque ya saben que todos los participantes tienen mucha tela de donde cortar, saben perfectamente de qué va el programa, cuáles son las dinámicas y qué se espera de ellos, porque pueden aprender de los errores de sus antecesores”.

Reconoce que con esta modalidad online de ahora, tienen una ventaja que se haga el casting por video, “podemos visualizar esta parte de cómo se desenvuelven, cómo hablan, porque se sentirán más cómodos ensayando a través de un móvil, que será muy parecido a lo que van a tener que vivir y no será tan sorpresivo, porque en eso sí muchos son nuevos, no habían estado frente a una cámara”.

JL