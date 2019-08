Club inglés ficharía a Vadhir Derbez

En lo que sería su primera aventura internacional como actor, Vadhir Derbez podría convertirse en futbolista para una serie que se grabará en Londres. En “The first team”, cuyos trabajos arrancarán pronto, interpretaría a un joven competitivo y con habilidades para el soccer. “Ya llevo mucho tiempo picando piedra y está cab... tener la oportunidad, pero hice el casting, les encantó y se está cerrando”, señala el histrión emocionado. Detalla que “The first team” es original de los creadores de “The Inbetweeners “, serie exitosa inglesa que luego pasó al cine con dos entregas.

En febrero pasado la BBC anunció que Iain Morris y Damon Beesley, escritores de “The Inbetweeners”, estarían creando seis episodios de lo que se calificó como un proyecto de desventuras fuera del campo, de jugadores de un equipo ficticio de primera división.

“Me gusta el futbol, no soy tan aficionado como mi papá (Eugenio, seguidor del Cruz Azul), me puedo sentar y ver un partido de futbol, pero hasta ahí”, refiere Vadhir.

El actor de 28 años se sumaría así a actores como Diego Luna y Gael García Bernal (“Rudo y cursi”), Kuno Becker (“Gol”), Alfonso Herrera (“El diez”) y Sebastián Zurita (“Juego de héroes”) que se han colocado los tacos para interpretar a un futbolista.

Su presencia en cine la ha fincado con proyectos como las comedias “El tamaño sí importa”, “Dulce familia” y “3 idiotas”, las cuales han rebasado, cada una, el millón y medio de asistentes en salas.

Con España en la mira

Vadhir arrancará previo a “The first team” una serie que filmará México y España llamada, por ahora “La embarazada”. Pero tiene su cabeza en el concierto que ofrecerá en septiembre y el cual interpretará algunos covers, incluido “Suave” de Luis Miguel. “Habrá un par de canciones que no han salido y las quiero regalar al público, va a ir todo mi disco y los que he hecho para las películas ‘Cómo ser un Latin Lover’ y ‘3 idiotas’”, apunta Derbez.

Para 2020 espera el lanzamiento comercial de los filmes “El amarre” y “El mesero”, cinta de terror y comedia, respectivamente.