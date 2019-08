¡Enamórate "Como si fuera la primera vez"!

Ximena Romo es una actriz todoterreno, lo mismo hace cine, teatro o televisión; ha diversificado su carrera tanto en lo comercial como en el nicho de autor. Cobró popularidad en la telenovela “El color de la pasión”, en la serie “Soy tu fan” y a través de la cinta “La vida inmoral de la pareja ideal” de Manolo Caro; y este viernes 30 de agosto llega a la pantalla grande con la comedia romántica “Como si fuera la primera vez”, la nueva versión de “50 First Dates” (protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore).

“Esta película es una cinta comercial. Como actriz lo que me interesó de hacerla fue la experiencia, no importaba mucho de dónde venía (el nicho), sino la oportunidad de crecer como profesional y hacer el trabajo lo mejor que pude, en ese sentido no importa el formato. El año pasado hice una cinta que se llama ‘Fractal’ de Mariana González, que es su primera película, la levantó ella solita y me pareció muy valiente de su parte, además de que es una mujer dirigiendo. Entonces, si se trata de esas cosas, yo le entro al ruedo”, comenta Ximena en entrevista para esta casa editorial.

Agregó que quedó muy satisfecha por haber participado en este filme, ya que “es una película que terminó siendo muy bonita, muy bien hecha y tratamos de hacer algo único”.

Con química romántica

Los personajes de Ximena Romo y Vadhir Derbez vivirán una historia de amor muy especial. CORTESÍA

La cinta también es protagonizada por Vadhir Derbez, quien da vida a Diego, un biólogo marino comprometido con su trabajo hasta que su carrera lo lleva a República Dominicana, donde conoce a Luci (Ximena Romo), una maestra de arte.

A pesar de la clara atracción que hay entre ambos desde el principio, al día siguiente Luci no lo recuerda, porque años atrás tuvo un accidente automovilístico y, desde entonces, cada noche su memoria se borra.

Convencido de que es la mujer de sus sueños, Diego está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar el corazón de Luci, incluso si eso implica tener que encontrar cada día una nueva manera para conquistarla, a ella y a su sobreprotectora familia.

Sobre su papel, Vadhir comenta: “Diego es una persona con un gran corazón, es alguien que está entregando su vida y su trabajo para ayudar a los animales pero que, cuando ve a Luci por primera vez, le encanta, se desvive por ella y hace lo que sea con tal de enamorarla y hacerla feliz.”

Acerca del trabajo que realizó Derbez, Ximena detalla: “Es un tipazo, una persona que tiene su comedia muy apropiada, es muy instintivo, le gusta la improvisación y eso para mí fue muy divertido. Al final, creo que quedó una química muy linda”.

Basada en el guion original de George Wing, Mauricio Valle (“Sobre ella”) trae una adaptación de la comedia romántica de Columbia Pictures, “50 first dates”.

El filme, protagonizado por Vadhir Derbez y Ximena Romo, también se conforma por Alejandro Camacho, Paco Rueda, Iliana Fox y el dominicano Óscar Carrasquillo.

¿Qué sigue para Ximena?

Actualmente Ximena está rodando una cinta llamada “Retrato de familia”, una comedia protagonizada por Humberto Zurita y bajo la dirección de Abraham Zurita.

Además, está a la espera del estreno de “Esto no es Berlín”, un filme ambientado en los años 80 y cuya trama toma aspectos de la vida de Hari Sama, el director de la misma. En febrero, la cinta tuvo su presentación oficial en el festival Sundance, evento al que acudió dicho cineasta junto con los actores Xabiani Ponce de León, Ximena Romo y Marina de Tavira, protagonistas del filme.

Ximena puntualiza que la cinta “es autobiográfica de Hari Sama, es la historia de Carlos (Xabiani) que viene de una familia un poco disfuncional y de un ambiente rudo. El proyecto me resultó atractivo porque retrata el despertar de la juventud de los 80, después de vivir la represión”.

Por lo pronto, la actriz adelanta que la cinta se estrenará en el Festival de Morelia, y a partir de ahí comenzará su ingreso a cines comerciales; además, contará con la distribución de Cinépolis.