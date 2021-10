A cuatro años del cierre de "The Greatest Show On Earth" (El mejor espectáculo en el mundo), el circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey tendría planes de regresar pero, sin actos de animales.

Según Nicole Zimmerman, vocero de Feld Entertainment Inc. en Ellenton, Florida, se espera un anuncio en algún momento del próximo año.

El circo de tres pistas cerró en mayo de 2017 después de una longeva carrera de 146 años.

Las costosas batallas judiciales con activistas por los derechos de los animales llevaron a los dirigentes del circo a poner fin a los actos de elefantes en 2016. Sin los elefantes, la venta de entradas disminuyó. Los directivos también culparon al aumento de los costos de los ferrocarriles y al incremento de los juegos y videos en línea, lo que hizo que el llamado "Mejor espectáculo en la tierra" ya no pareciera tan bueno.

La organización defensora de los animales PETA, que estuvo detrás de muchas de las protestas, dijo que está encantada con el concepto de un circo sin actos de animales.

"El emocionante anuncio envía un mensaje poderoso a toda la industria, algo que PETA ha estado diciendo durante décadas: la crueldad no encaja en el circo ni en ninguna otra forma de entretenimiento", dijo la organización al Herald-Tribune.

PETA y otros grupos señalaron durante años que el circo maltrataba a los animales que aparecían en sus espectáculos.

