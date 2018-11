Cinco Santos, sonidos globales

Cinco Santos, agrupación formada en Los Ángeles y cuyos sonidos navegan en el electro-pop rock, se dieron cita por primera vez en Guadalajara para presentar “Evolución”, un EP de siete temas del que se encuentran promoviendo su primer sencillo “La contradicción”, canción que conecta con la nostalgia ochentera. Daniel Jiménez y Jesse Stern cuenta en entrevista la emoción de venir con su proyecto a México.

“Somos una banda de cinco músicos, todos tocamos con diferentes artistas, todos vivimos en Los Ángeles y somos de países distintos, yo Daniel, soy colombiano, Jesse es de Seattle (Estados Unidos), hay un argentino, un mexicano y un canadiense. Empezamos a hacer música juntos y este es nuestro segundo álbum, ‘Evolución’, aunque sentimos realmente que en este disco fue que se consolidó el sonido de la banda, el primero fue casi que un experimento para ver qué pasaba”, apunta Daniel.

Alimentado por todos

“Evolución” es un proyecto ecléctico donde se suma la multiculturalidad de cada uno de sus integrantes, dándole un toque global a la propuesta, pero preservando el estilo electro combinado con el pop rock. “Compusimos las canciones entre todos, no fue como que una persona llegara y dijera que había que hacer tal canción, no. Nos reuníamos en grupo y comenzábamos a improvisar por horas hasta que algo bueno pasaba y por ahí nos íbamos, luego lo grabábamos y construimos las canciones. Desde un principio queríamos que el sonido fuera muy electrónico, aunque también todos tocamos instrumentos, no todo es la computadora”, agrega Daniel Jiménez.

Sobre las pinceladas retro que se escuchan en el álbum, Jesse comparte que esto no fue a propósito, aunque se dio de manera orgánica, era un acercamiento real que encontraron con esta década y simplemente la dejaron fluir. Cinco Santos ya han tocado en Ciudad de México y Monterrey, no habían tenido la oportunidad de estar en nuestra ciudad hasta ahora, y esperan que ya en su segunda visita puedan tener la oportunidad de presentar su música.

“Con este álbum se nos han abierto muchas puertas aquí en México, de por sí decidimos enfocarnos en este país, geográficamente nos queda cerca, la música obviamente es en español y sentimos que es claro que aquí nuestra música tendría acogida y no nos equivocamos, ha sido un periodo de crecimiento este disco para nosotros”, finaliza Daniel al decir que tienen muy buena estrella, pues cuando sacaron el primer single del álbum “Un millón de años”, éste se colocó en el top 50 de las canciones más escuchadas en nuestro país.