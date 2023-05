El comediante José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como "Chuponcito", será vinculado a proceso luego de que fuera denunciado por su ex manager Carla Oaxaca, por presuntamente haber abusado sexualmente de ella en el año 2020.

Fue el conductor Gustavo Adolfo Infante en el programa "De Primera Mano" que dio a conocer la información sobre el tema, mencionando que será puesto como presunto acosador.

"Lo que me dicen los abogados, la gente que sabe, es que lo van a notificar, lo van a detener, lo van a llevar, lo van a fichar, le van a poner las huellas digitales y lo van a poner como un presunto acosador y después de eso empieza el… yo no sé si esté en la cárcel o no pero sí es culpable que le caiga absolutamente todo el peso de la ley", dijo Adolfo Infante.

¿Cuántos años podría pasar "Chuponcito" en la cárcel?

De acuerdo con el código penal de la Ciudad de México, el famoso payaso podría pasar entre uno y tres años de prisión, esto en revisión de posibles agravantes.

"A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión", se lee en el artículo.

Chuponcito podría pasar hasta seis años en prisión, pues el Código Penal Federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, también tipifica el hostigamiento sexual.

"Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación".

Sanción: "Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación".

Hasta el momento Chuponcito no ha dado declaraciones recientes al respecto, fue meses atrás cuando el comediante dijo que él es inocente.

MF