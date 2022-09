Una vez más Christian Nodal y su expareja Belinda se han convertido en tema de conversación en redes sociales, luego de el intérprete de "Botella tras botella" se encontraba pasando un buen rato en un bar de Guadalajara, pero un fan le hizo recordar a su expareja de una muy mala manera y comenzó a insultar a la actriz de la serie de Netflix, "Bienvenidos a Edén".

El video de este momento comenzó a circular en redes sociales, en donde el hombre estaba frente a él mientras se divertía tomando unos tragos, sin embargo esto no dejó bien parado al mexicano, pues usuarios comenzaron a criticarlo.

En el clip se puede apreciar que nodal está echándose unos tragos y cantando, de fondo se logra escuchar el tema de "Acá entre nos" del famoso Vicente Fernández, mientras que intercambia el micrófono con otro hombre en distintas ocasiones.

El hombre lo anima a cantar con frases como: "échale Christian", "ese es mi amigo Christian", "acuérdate Christian"; en un momento, mientras Christian tenía el micrófono, al hombre se le escucha decir: "Chin... tu madre Belinda".

Nodal cantando canción de Vicente Fernández pic.twitter.com/x4HOrH3DJO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

Tras estas palabras, Nodal se ríe a carcajadas, le da la mano al hombre y continúa interpretando el tema frente al público del lugar.

Las críticas por la reacción de Christian no se hicieron esperar, algunos aseguran que aún sigue "ardido", mientras que otros señalan que aunque ya no sean pareja, Nodal no debió reírse tras el insulto que recibió Belinda, pues eso "no es de caballeros".

A la par de esta polémica, el intérprete de "Adiós amor" compartió en sus estados de Instagram un video en el que camina a la orilla de la playa y de la mano con su nueva novia, la rapera argentina Cazzu.

MF