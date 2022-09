A su corta edad, 23 años, Christian Nodal se ha convertido en uno de los cantantes del regional mexicano más importantes de los últimos tiempos; aunque recientemente sus polémicas han dado más de qué hablar que sus logros musicales.

Ya sea su truene con Belinda, el pleito que protagonizó con J Balvin, las cancelaciones de sus conciertos o su romance con Cazzu, Nodal suele tener los reflectores encima de él, y esta ocasión no fue la excepción, sólo que ahora, el intérprete de "Adiós amor" destapó algunos de sus problemas familiares.

Durante una llamada que hizo a uno de sus amigos, reveló que sus padres nunca han tenido algún detalle especial para él, incluso, a diferencia de sus hermanos menores, él jamás ha recibido un solo regalo de su parte.

"Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pinche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana!, a mí nunca me regalaron ni un pinche celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería", reveló el artista.

Esta situación continúa hasta el día de hoy, algo que lo tiene un poco triste: "No quiero que me regalen ya un carro, sólo un detalle de: ‘ah mijo te quiero’, algo simbólico. Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza por eso me agüito", dijo.

La conversación "privada" el famoso artista quedó grabada en una trasmisión en vivo que hizo en su cuenta de Twitch, por lo que varios de sus seguidores le respondieron que no debe sentirse mal, pues es algo por lo que pasan todos los hermanos mayores y que, como suelen decir por ahí, hasta en las mejores familias pasa.

MF