Christian Nodal, número uno en el Billboard

Mantenerse alejado de la provocación es un objetivo muy claro para Christian Nodal, el joven sonorense que con tan sólo 18 años y su canción debut “Adiós, amor”, logró coronarse en el éxito de manera inmediata sin la necesidad de recurrir a la temática “alterada” de la música regional.

“Como artista también dicen que ando de ‘enfierrado’, ‘alterado’ y eso me causa conflicto porque es muy bonito el regional mexicano y la gente lo ha llevado a otro nivel, no le dan su lugar, parece que nos hemos puesto a modo para que piensen que todos somos iguales”.

El cantautor, que cierra 2017 como el número uno en la lista del Billboard con la canción “Me dejé llevar”, asegura sentir molestia cuando su carrera y su estilo musical es relacionado a otros colegas enfocados más a los corridos explícitos y que, incluso, él sea considerado como un exponente ignorante de la composición y la educación sonora: “En mi música y videos trato de hacer cosas diferentes hasta en la temáticas de las canciones, me da mucho coraje cuando me miran y me dicen ‘fierro, pariente o viejón’, hay gente que sí es de rancho, pero si no lo eres por qué hablas así, se me hace muy ridículo”.

Nodal puntualiza que el jactarse de humilde tampoco es un papel que le acomode, al considerar que también en este terreno algunos cantantes no son honestos completamente con su público cuando lo que pregonan es un acercamiento íntimo a la gente que los ha llevado al éxito.

“Ya no me asusta la fama ni el dinero, estoy consciente que lo que hago es música, es importante permanecer en ese estado, mucha gente lo llama ser ‘humilde’, yo le llamo el estado real de vida porque la humildad se finge hasta en las entrevistas. Muchos artistas hablan hasta mal de sus fans, hay que mantenerse real, quizá uno es especial porque la gente se identifica con nuestra música o porque un joven quiere seguir mis pasos, esa es mi responsabilidad más que preocuparme si soy famoso”.

Entre los grandes

Aunque conquistar escenarios internacionales ha sido una constante en su carrera, y los premios y las nominaciones en distintas plataformas mundiales no han parado, Christian Nodal reconoce que su aprendizaje no termina ni por el hecho de compartir gira junto a Marc Anthony, experiencia que culminará el próximo febrero para emprender una nueva temporada de la mano de Pepe Aguilar con el espectáculo: “Jaripeo sin fronteras”.

“Se logró la meta que se tenía este año, llegamos a siete países y varios discos de Platino gracias al público. Desde que empecé no sé si sea suerte o destino pero me han tocado buenas oportunidades y es gracias a la gente, siento que con ningún artista he tenido esa conexión tan grande; está el trabajo hecho con David Bisbal o Los Plebes del Rancho, pero nadie te puede enseñar, no hay una guía, tienes que ser tú mismo en el escenario”.

Alistando lo que será su próxima producción discográfica, Nodal revela que el presentarse como un compositor total será un sello característico de este disco que toma como referencia la admiración que siente por estrellas consolidadas que escuchó desde su niñez.

“Vamos a trabajar en México más de la mitad del año; en enero entro al estudio a grabar, quería que este disco fuera de mi composición, ahora sí tengo tiempo para hacer algo más estructurado; después de ‘Me dejé llevar’ he visto otros conceptos, tengo canciones sanas para bailar, es algo con respeto, son canciones alegres, estoy experimentado con ritmos que nadie había hecho en el mariachi, somos mariacheños”, finalizó.

PARA SABER

"Jaripeo sin Fronteras" a detalle

Siguiendo la escuela que dejó su padre, Antonio Aguilar, a partir del 2018 Pepe Aguilar revivirá el espectáculo de jaripeo con un show que llevará por nombre “Jaripeo sin Fronteras”: “Con este formato estamos combinando diferentes nacionalidades, recurriendo a la tecnología; así como modalidades evolucionadas del jaripeo y el recorte actual”, comentó Pepe Aguilar.

El cartel que se presentará estará estelarizado por Pepe Aguilar, Leonardo y Ángela Aguilar; así como por Christian Nodal, entre otros talentos. El espectáculo iniciará gira por Estados Unidos el próximo 27 de enero, en el Staples Center de Los Ángeles.

