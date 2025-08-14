Christian Nodal confiesa el motivo que lo mantiene alejado de su hija Inti

El cantante de regional mexicano Christian Nodal por fin rompió el silencio sobre las especulaciones que han circulado en redes sociales desde hace tiempo ; sin embargo, una de las declaraciones que más causó impacto fue lo que dijo sobre su hija Inti.

En una entrevista reciente con Adela Micha, Nodal decidió contar su versión de los hechos y responder a las acusaciones que se han hecho en su contra.

En los últimos días, el intérprete ha sido fuertemente criticado por supuestamente no ejercer su paternidad , ya que, desde que terminó su relación con la madre de su hija, la cantante argentina Cazzu, se le ha visto muy pocas veces compartiendo tiempo con la pequeña.

Aunque en redes sociales circulaba la teoría de que este distanciamiento se podía deber a una mala relación con su expareja, el cantante lo negó rotundamente y aseguró que entre ambos existe un trato cordial.

Nodal explicó que la verdadera razón de la distancia es que Inti vive con su madre en Argentina, mientras que él reside con su esposa Ángela en Texas, lo que, sumado las largas horas de vuelo para trasladarse y su apretada agenda, dificulta la convivencia.

“Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina. Son de 12 a 17 horas de vuelo”, señaló el cantante.

Entre conciertos, giras y compromisos, agregó que resulta complicado mantener una dinámica familiar , y que este problema ya existía incluso cuando aún estaba con Cazzu.

“Lo que yo podía eran dos días, máximo tres… incluso estando con la mamá de mi hija. Era muy complejo”, aseguró.

