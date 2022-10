La influencer sinaloense, Kenia Os, está desatando las redes sociales luego de que la cantante organizara un evento para presentar su nuevo álbum K23 con la compañía de música Sony Music, en el que acudieron personas cercanas a ellas, cantantes y algunos influencers.

Entres los invitados se encontraban los influencers Yeri Mua, Pablo Chagra y Mario Aguilar, así como también los artistas Paty Cantú, Gera MX , Rubí, Cesia Saenz, Mar Rendón y Andrés.

Hace unas cuantas horas, Kenia Os sufrió una caída debido a un desmayo provocando una lesión en la barbilla, por lo que ahora en la presentación de su nuevo disco aprovechó para hablar de su estado de salud, pero eso no fue todo, ya que también rompió el silencio sobre los rumores de una posible colaboración con Christian Nodal.

Fue a través del programa "Venga la alegría" en donde la mexicana nacida en Mazatlán, Sinaloa, habló sobre una posible colaboración con el cantante del regional mexicano, esto después de que el reportero le cuestionara el tema.

La joven de 23 años dejó en claro que en alguna ocasión existieron algunas intenciones de colaborar juntos, pues tuvo la oportunidad de platicar con él por mensajes de texto, pero por alguna razón no se concretó.

Además agregó que ha pensado que el intérprete de "Botella tras botella" la tiene bloqueada en redes sociales, aunque aún no pierde la esperanza de poder colaborar con el mexicano.

"Hace mucho tuvimos unos mensajes, pero después ya creo que no me sigue y no sé si me tiene bloqueada, no lo sé la verdad, pero él está en la misma disquera que yo, es una persona que yo admiro muchísimo, me encantaría colaborar con él, no se ha dado, pero nada, va a pasar si tiene que pasar", dijo la influencer.

La influencer al tanto sobre su estado de salud

Kenia Os aprovechó para hablar de su estado de salud tras su lesión en la barbilla, mencionó que sigue estando al pendiente realizándose estudios para descartar que el desmayo haya sido a causa de epilepsia.

"Me sigo haciendo estudios para descartar que haya sido un desmayo por epilepsia, pero al parecer era cansancio, estrés. Yo trabajo muchísimo por mi proyecto y la verdad que K23 fue un álbum que hicimos en tiempo récord porque un álbum me toma un año y medio hacerlo y este lo hicimos en cuatro meses, entonces yo creo que el cuerpo me cobró factura, esperemos que no sea nada grave", mencionó la sinaloense.

Tras el accidente, la intérprete de "Mentiroso" compartió una imagen en su cuenta de Instagram cuando se trasladaba al hospital para ser atendida.

MF