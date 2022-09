“Los Keninis” se han puesto alerta en redes sociales, pues reina pop, Kenia Os, hace un par de horas compartió en una historia para su cuenta de Instagram, que se desmayó y que iba de camino al hospital. La cantante e influencer sinaloense publicó el post con una imagen donde se ve que se lesionó la cara en el área de la barbilla.

“Gente, vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable”, resaltó en el mensaje. Rápidamente sus fans le han mandado mensajes de apoyo, esperando que todo haya sido un susto y que no pase a mayores el golpe.

La cantante todo el día había estado compartiendo contenidos de sus seguidores con respecto al lanzamiento de su nueva canción “Mía Mía” cuyo video tiene una estética futurista, de hecho el clip ya sobrepasa el millón de reproducciones en Youtube en menos de 24 horas de haber sido publicado.

Kenia se presentará el sábado 8 de octubre en el Tecate Coordenda en el valle de la VFG en Tlajomulco de 17:30 a 18:15 horas.

JM