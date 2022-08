Kenia Os celebra el amor en todas sus formas con su nueva canción “Todo my love”

La nueva canción de Kenia Os, “Todo my love”, tuvo un gran arranque posicionándose entre los primeros lugares de YouTube. Además, se volvió tendencia número uno en Twitter al momento del lanzamiento.

Si julio fue nombrado como el mes “kenini” por los millones de fans de Kenia Os, agosto encontrará un lugar muy especial entre los amantes del pop con este nuevo tema. “Los keninis me demostraron que el amor es amor en todas sus formas y en todos sus tintes. Eso es lo que quería transmitir con una nueva canción como Todo My Love”, cuenta la cantante. “Es mi forma de devolverles todo lo que me dan estoy más que agradecida con ellos por la manera en la que apoyan en todos mis proyectos".

"Siempre me abren oportunidades para hacer nuevas cosas juntos”. La artista habla del apoyo de su fan base que en redes sociales siempre están al pendiente de cada lanzamiento o logro de Kenia. Desde TT nacionales en Twitter hasta miles de creaciones en TikTok con los adelantos de su música en la actualidad no hay fans más entregados que los de Kenia Os. “Todo My Love” tuvo un adelanto en TikTok donde ha generado más de 14.6k de videos con la canción de fondo.

Esté adelanto se soltó el Día del Orgullo, colocándose, como siempre ocurre con la cantante en tendencias en las redes sociales. “Ya quería que la escucharan y que, sobre todo, vieran el video”, comparte Kenia. “La verdad es que fue muy divertido y retador grabarlo. La parte que grabamos arriba del camión fue todo un reto. Tuve que subirme al techo e interpretar desde arriba intentando mantener el balance”.

Su disco “Cambios de Luna” permanece en el top de ventas en tiendas MixUp y en las tendencias de plataformas digitales. A cinco meses de su lanzamiento lleva más de 120 millones de reproducciones tan solo en Spotify. Los tracks “Llévatelo” y “La Noche” ya son certificación de disco de Oro. Actualmente Kenia se prepara para su gran show en el Auditorio Nacional en febrero del 2023.

Esto con el impulso que le han dado los múltiples logros que se ha anotado estas últimas semanas: Se coronó como las más ganadora en los MTV MIAW, está nominada en los KCA y su más reciente colaboración con CNCO ha sido todo un éxito, el video sigue en las primeras posiciones de tendencias musicales.

Kenia también está alistando su próxima participación musical en “La Voz” y “Todo My Love” va preparando el terreno para ello. Un hit pop para celebrar el amor en todas sus formas para amar con libertad.

FS