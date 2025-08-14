Chofer de app aclara supuesto robo de medidor de luz a usuario que no le pagó | VIDEO

Hace dos días, un usuario de TikTok —arielcomoeljabon0— subió un video en el que presuntamente se había robado un medidor de luz como cobro por un viaje de aplicación no pagado por una usuaria .

En el video, el hombre aparecía en primer plano como chofer de aplicación y se encontraba finalizando el viaje de una usuaria, quien le pide esperar en el vehículo mientras va por el dinero para pagarle. El chofer, al percatarse de que la mujer no vuelve, sale del auto y regresa unos segundos después con un medidor de luz en mano mientras dice " no salió, le estuve tocando un buen de rato. Ya vámonos a la ch... con el medidor ".

Desde la publicación, algunos medios aseguraron que el joven se encontraba enfrentando vinculación a proceso por robo de medidor, entre otras repercusiones económicas.

Captura del video viral donde el chofer supuestamente roba un medidor de luz. TikTok / arielcomoeljabon0

Captura del video viral donde el chofer supuestamente roba un medidor de luz. TikTok / arielcomoeljabon0

Sin embargo, después de alcanzar altos índices de audiencia por este video todavía disponible en su canal de TikTok, el mismo usuario aclaró en otro video subido hace un día que el contenido que sube a su red social son actuados y persiguen fines de entretenimiento.

" Quiero aclarar que todos mis videos son actuados [...] ningún video mío es real. La persona que me ayuda siempre a hacer los videos es mi esposa o es mi sobrino. Trato de hacer [contenido] de las situaciones que me pasan o me han pasado, obviamente no me voy a robar un medidor de luz, había visto una publicación y se me ocurrió ", aclaró el usuario de TikTok.

Te puede interesar: Las declaraciones más relevantes que dio Nodal en entrevista con Adela Micha

Además, el usuario asegura que, de momento, ha dejado de trabajar como chofer de aplicación y se dedica a vender aguas frescas.

Cabe decir que el perfil de arielcomoeljabon0 está alimentado con videos del mismo estilo donde, con humor y un toque de su personalidad, recrea situaciones de su paso por el servicio de transporte terrestre por aplicación.

Te recomendamos: Suspenden premier de Mirreyes vs Godinez en CDMX por este motivo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF