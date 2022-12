No importa cuánto tiempo pase, Chayanne sigue siendo uno de los artistas favoritos del público, por ello, cuando se propone conquistar a sus fans no hay forma en que no lo consiga.

Esto ocurrió con una publicación del puertorriqueño, en la que se le puede ver acondicionándose físicamente portando una playera con Santa Claus estampado, pues el artista ya está listo para recibir a la Navidad, y lo hace recordando una de sus presentaciones más provocativas.

A sus 54 años, el intérprete de "Dejaría todo" sigue siendo uno de los galanes más asediados en Latinoamérica, pues sus seguidores no le pierden la pista y están pendientes de cada uno de sus nuevos proyectos, muchos de ellos están relacionados con las festividades navideñas.

En los últimos días, Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, ha estado compartiendo varias publicaciones relacionadas a la Navidad y las fiestas decembrinas, pues se convirtió en la nueva imagen de una tienda departamental de origen chileno, que recurrió al cantante para que interpretara su canción de temporada "Feliz Navidad para todos".

Como es costumbre, en el video de la canción, Chayanne lleva a cabo una coreografía acompañado de un gran grupo de bailarinas y bailarines que personifican a personas de diferentes nacionalidades latinoamericanas que celebran la llegada de la Navidad, pues la letra de la canción habla de la unión entre las poblaciones de América Latina.



Pero las publicaciones del cantante, relacionadas con la Navidad, no sólo han servido para difundir la campaña de la que ahora es parte, sino que también ha aprovechado estas fechas para revivir una de sus presentaciones más icónicas, cuando en 1994, época en la que Chayanne tenía 26 años, interpreta una versión muy a su estilo de la afamada "Jingle bell rock".

El intérprete boricua compartió, hace un par de horas,en el que hizo un cover de esta famosísima canción, interpretada originalmente por el compositor estadounidense Bobby Helms, quien entonó este clásico por primera vez en 1957.

37 años después, Chayanne se presentó en un estudio de televisión vistiendo un atuendo que destacaba su gran figura, pues aunque el cantante traía puesto un suéter tejido de colores, debajo de él lucía una camisa con trasparencias que dejaba al descubierto su torso ejercitado. Además, en esa época usaba barba y el cabello largo, que caía hasta sus hombros, por lo que lucía relativamente distinto al día de hoy, pues es una de las personalidades del medio artístico que mejor se conserva.

A lo largo de su intervención en ese especial de Navidad, Chayanne ofreció al público una versión sensual del tema, pues en comparación de la versión original, el ritmo de los instrumentos siguen un compás más lento y relajado, con el que el cantante se deja llevar dando pequeños pasos de baile con los que da la impresión de mecerse con la música, aunque, por supuesto, su performance no escapó de los clásicos giros sorpresivos que suele llevar a cabo cuando se pone a bailar.

Y no conforme con todas las publicaciones relacionadas con estas fechas, el cantante publicó ayer un video de cuando se preparaba para comenzar con su rutina diaria de ejercicio, para la que vistió una playera con un Santa Claus fornido estampado en ella, pues Chayanne aseguró que estaba tratado de ser como esa versión de Santa para prepararse para la cena navideña.

