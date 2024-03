El actor británico Chance Perdomo, reconocido por su participación en la serie de Netflix "El mundo oculto de Sabrina", falleció este sábado por la tarde a la edad de 27 años. Su trágica muerte se produjo a raíz de un accidente en motocicleta.

La noticia fue confirmada por la revista "Variety" a través de un comunicado emitido por su publicista, en el que se dieron algunos detalles del incidente.

"Con gran pesar compartimos la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta. Las autoridades han informado que no hubo otras personas involucradas", citó el medio.

Perdomo también tuvo papeles en la película "The Glorias" de 2020 y en la serie "The Boys". Además, había sido visto recientemente en el set de filmación de la película "The Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes", que es una precuela de la popular serie "Los Juegos del Hambre".

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV