Esta nueva moda de TikTok se remonta a una película retro de Bollywood que ha resurgido por obra de las redes sociales, es la tendencia viral de maquillaje llamada "Asoka".

Asoka es también una película del 2001 de la que los creadores de contenido de belleza, como lo son el peinado y el maquillaje indiús, se han inspirado para agregar dichas tecnicas a su trabajo, usando las canciones de la película con el hashtag #AsokaMakeUp.

Este nuevo trend acumula decenas de millones de visitas y me gusta pues ha sido reproducido por las influencers más populares del medio.

¿En qué consiste la tendencia Asoka?

Como ya se mencionó más arriba, está basado en una película indú del 2001 protagonizada por Shah Rukh Khan y Kareena Kapoor; este drama de época muestra looks de moda y belleza inspirados en la antigua India, los cuales han sido retomados por celebridades del internet y creadores del contenido como Bella Dueñas, La chica bona y "Nobody is ugly", quién ha sido una de las más destacadas.



Esa tendencia de maquillaje se caracteriza por colores brillantes, delineados de ojos, patrones geométricos y muchas joyas de oro, lo cual es el principal atractivo del trend, que por supuesto tiene su propio "chiste", pues el truco para filmar un video del challenge es hacer transiciones de maquillaje al ritmo de la canción "San Sanana" de la película.

La canción San Sanana fue escrita y producida hace más de 23 años, y es gracias a este trend que se ha vuelto popular, además de que señalan usuarios en TikTok que al llegar a diferentes partes del mundo, se ha podido tener un primer acercamiento con la cultura y la música hindú.

Solo en TikTok se tienen ya más de 230 mil videos utilizando la canción siguiendo el trend de "Asoka", y se espera que en los próximos días se sumen aún más personalidades del internet. Aquí te dejamos algunas de las más destacadas:

BB