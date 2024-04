Después de que un grupo de presuntos delincuentes secuestra a la hija bailarina de 12 años de una poderosa figura del hampa, lo único que tienen que hacer para cobrar un rescate de 50 millones de dólares es vigilar a la niña durante una noche. En una mansión aislada, los captores empiezan a debilitarse, uno a uno, y descubren, para su creciente horror, que están encerrados con una niña nada normal.

De la compañía productora Radio Silence -el equipo de dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que estuvo detrás de los éxitos del terror “Ready or Not”, de la cinta “Scream” (2022) y de “Scream VI” (2023) - llega al cine esta semana una nueva visión atrevida y sedienta de sangre de una película de vampiros escrita por Stephen Shields y Guy Busick.

“Abigail” es protagonizada por Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Will Catlett y Angus Cloud, quienes interpretan a los secuestradores.

Alisha Weir interpreta a “Abigail” -nombre que da título al filme-, y el prestigioso elenco incluye al actor nominado al Emmy, Matthew Goode, y al actor cinco veces nominado al Emmy, Giancarlo Esposito, en el papel de “Lambert”, el eficiente organizador del secuestro de “Abigail”. En entrevista Alisha Weir comparte la experiencia que vivió tras interpretar a una vampira.

-¿Cómo conseguiste este increíble papel?

-Bueno, tuve cuatro audiciones. La primera fue una reunión con los directores, donde hablamos sobre el personaje y la historia. Luego hice una autograbación y luego una vía Zoom, ya que ellos estaban en Estados Unidos y yo en Irlanda. Dos días después tuve mi audición final, que fue una lectura con Melissa Barrera. Me divertí mucho durante el proceso de audición y realmente esperaba conseguir el papel, y luego mi madre recibió un mensaje de texto de mi agente diciendo que les gustaría ofrecerme el papel de “Abigail”.

-¿Cuál fue tu reacción ante la noticia?

-No puedo decirte lo emocionada que estaba. Realmente quería este papel, porque me encanta el personaje, la historia y todo el proyecto… Así que, cuando mi mamá me dijo que me querían ofrecer el rol, me sentí realmente emocionada.

-¿Qué pensaste cuando leíste el guion?

-Desde la primera vez que leí el guion, me sentí intrigada y no podía dejar de hacerlo. Todo el tiempo quería saber qué seguía, qué iba a pasar. Así que estaba fascinada con el papel porque nunca había trabajado en un rol como éste, y siempre me han gustado las películas de terror. Yo, simplemente amo a “Abigail” y cómo juega con sus dos personalidades: con su transición de niña inocente a una vampira, lo cual pienso es increíble.

-¿Cómo afrontaste la naturaleza dual del papel?

-Tuve un entrenador de actuación increíble que realmente me ayudó. Cuando revisamos el guion teníamos dos nombres para el papel: llamamos a la niña inocente “Abby” y luego a la vampira “Abigail”. Entonces, teníamos dos notas adhesivas diferentes (una era morada y la otra azul), y repasábamos el guion pegando la morada para “Abby” y la azul para “Abigail”. De esa manera, cuando tuviera que aprender mis líneas o practicar, pensaba: “Está bien, ahora interpretaré a ‘Abigail’” o “está bien, ahora interpretaré a ‘Abby’”. Y cuando jugaba a ambos, con toques de uno en el otro, también me ayudó mucho.

-¿Qué diferencias encuentras entre “Abigail” y otras películas de vampiros?

-Creo que esta cinta da el giro más grande jamás visto. Al principio ves a esta hermosa y pequeña bailarina de ballet angelical, y luego nunca esperarías que ella fuera quien realmente es. Nadie ha visto algo así, especialmente siendo una niña pequeña. Entonces, todo se vuelve cada vez más extraño a medida que avanza y descubres lo que sucederá a continuación. Además, hasta ahora no he oído hablar de ninguna bailarina vampira...

-¿Qué te emocionó de interpretar a una vampira?

-Me emocionó esa transformación de niña inocente a vampira, tener una mentalidad completamente diferente. No te estás transformando en una persona diferente, te estás transformando en una especie diferente: una vampira. Así que realmente disfruté usar los dientes y tener sangre por todas partes y entrar en la mentalidad de las escenas de asesinato donde incluso el tono de mi voz cambió.

-“Abigail” es una gran bailarina…

-“Abigail” es una increíble bailarina… A lo largo de la película, el coreógrafo y yo intentamos, sin importar lo que estuviera haciendo mi personaje, incluir sus habilidades de baile, utilizando técnicas de ballet. Y aunque a medida que avanza la historia, ella se vuelve más rígida con sus movimientos y menos flotante, todavía se puede ver que es una gran bailarina.

-¿Cómo fue el proceso de trabajar con la coreógrafa Belinda Murphy?

-Belinda es increíble y es una muy buena maestra. Tiene mucha paciencia y es muy amable. Hablamos mucho e intercambiamos ideas, lo cual fue muy útil porque no había hecho ballet antes, pero disfruté los ensayos y trabajé muy duro. Ese fue un desafío emocionante.

-¿Hiciste muchas acrobacias?

-¡Con seguridad! Me encanta probar cosas nuevas y esforzarme porque tengo determinación. Si no puedo hacerlo, lo intentaré una y otra vez hasta que pueda. Iré a casa, practicaré y seguiré practicando hasta que pueda entrar y decir: “Sí, puedo hacerlo. Estoy lista”. Entonces, cuando escuché que había muchas acrobacias involucradas, me sentí ansiosa por intentar hacer todas las que pudiera hacer yo misma... ¡Y fue muy divertido estar en los cables! El equipo de especialistas fue muy bueno conmigo y me hizo sentir cómoda y segura.

-“Abigail” tiene una conexión especial con “Joey”, rol interpretado por Melissa Barrera. ¿Qué puedes decir de ella?

-Melisa es increíble… Pasamos mucho tiempo juntas y ella fue muy amable y servicial, siempre cuidándome. Y sentí que podía hablar con ella sobre cualquier cosa porque ella siempre estaba abierta y dispuesta a ayudar. Me encanta la relación de “Abigail” y “Joey”. Tienen una conexión especial y están en algunas de mis escenas favoritas.

-Esta filmación debe haber sido una experiencia muy especial para ti.

-Nunca antes había hecho una película de terror y nunca antes había hecho un personaje como éste; entonces, casi todo fue diferente, especialmente interpretar a una vampira que se hace pasar por esta niña. Pero como siempre quise hacer una película de terror, la experiencia fue increíble.

CT