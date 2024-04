Finaliza en Jalisco el rodaje de “El Cristo de Nogales”

El actor mexicano Ianis Guerrero acaba de filmar en Jalisco su reciente película “El Cristo de Nogales”, basada en la novela “El arte de la resurrección” del autor chileno Hernán Rivera Letelier, cuya historia fue ganadora del premio Alfaguara de novela en 2010. Ianis es director, protagonista y productor de la cinta. La adaptación al cine de esta trama precisamente fue hecha por el histrión con la colaboración de Patricio Saiz, coguionista de “Nosotros los nobles”.

“Cuando leí este libro me resultó divertidísimo y me pareció que se podía adaptar a México, así que compramos los derechos de la adaptación y buscamos el financiamiento para la realización, apliqué al Eficine y después de varios años lo ganamos. La película la filmamos integralmente en Jalisco, un par de días en Guadalajara y los demás en los pueblos de los alrededores como Amatitán, Zacoalco, Cuerámbaro y Villa de Magdalena, así como la Laguna Seca de Sayula. Fueron 30 días de rodaje con un equipo increíble, para mí fue el reto más grande de mi carrera, pues no sólo dirigí, también protagonicé”.

Ianis ya está en la Ciudad de México para darle continuidad a la postproducción, destaca que ahora mismo está en el proceso de la edición. Sobre desarrollarse en varias áreas del cine con relación a esta película, comparte: “A mí siempre me gustó mucho la dirección, ya llevo varias películas como director, entre ellas mi ópera prima ‘Juan y Vanesa’ además de varios cortometrajes, pero nunca me había atrevido a hacer un largometraje donde yo actuara y dirigiera, ahora lo hice con ‘Hijo de familia’ una película que hice antes que esta, pero el proceso fue distinto porque en un inicio el director fue Rafa Lara, la película la paró la pandemia y cuando regresamos a filmar él ya estaba con la serie ‘El Centauro’. Entonces, yo me aventé el toro de terminar de filmar”.

Pero con “El Cristo de Nogales” estuvo Ianis implicado en toda la película. “Me sacó sangre, sudor y lágrimas, pero valió la pena el esfuerzo”. Recuerda además que el trabajo de la adaptación de la trama fue una cuestión difícil, “porque tenemos que respetar la visión del escritor, pero también adaptar esto a México, y eso fue lo que resultó más entrañable y divertido”.

Ianis Guerrero interpreta al protagonista “Domingo Zárate”, mientras que la actriz tapatía Andrea Aldana es la coprotagonista “Magdalena”. También participan Alfredo Huereca como el “Capataz Cheuto”, Mauro Castañeda como “Don Anónimo”, Carlos Aragón como el “Padre Sigfrido”, el standupero Carlos Ballarta como el “Narrador”, Eduardo Villalpando como “Don Manuel”, Pancho Rodríguez como “El Administrador”, más la participación especial del rapero C-Kan como el minero “Luis”, quien además compondrá un tema para la película.

“Domingo es un ‘iluminado’, cree que recibe señales divinas y va por los pueblos de México llevando la buena palabra y también tratando de curar con plantas, pero también se interesa mucho por la sociedad, es un hombre bueno y generoso que hizo votos de pobreza y regaló todo cuanto tenía y se fue al desierto a leer las escrituras y ahí se volvió loco. Entonces, es un vagabundo errante tratando de llevar la buena palabra, finalmente está muy solo, no es más que un hombre y se entera en un pueblo de la existencia de una mujer que se llama ‘Magdalena Mercado’ por lo que decide buscarla para que lo acompañe en su misión”.

Pero cuando él llega a encontrarla, el pueblo se encuentra en huelga minera, por lo que surgirán varios enredos con este supuesto predicador y los demás personajes. Sobre los retos que implicó arropar este papel, comparte Ianis que fue una trabajo muy fuerte de creación de personaje, “estuve trabajando casi tres meses en él y me inspiré mucho de grandes directores actores, entre ellos Charles Chaplin y Taika Waititi sobre cómo ellos dirigían y actuaban, fue un aprendizaje enorme”.

El equipo de producción del filme es tapatío. La fotografía es de Carlos Davis, el diseño de producción de Lou Pérez-Sandi, el vestuario de Lilia Hernández, el sonido Seatiel Alatriste, el maquillaje de Nena Aceves, la asistencia de dirección Marco Estrada y los efectos visuales de Daniel Cosío. Ianis espera que la cinta pueda estar lista a inicios de 2025, buscando lanzarla en cines de todo el país, además, adelantó que vienen sorpresas pronto con la película “Hijo de familia”, también de su dirección.

SINOPSIS

Una historia divertida

La historia narra la vida de “Domingo Zárate” (Ianis Guerrero), un predicador que está recorriendo los caminos del país realizando “milagros” y curando con plantas. Al enterarse de la existencia de una mujer llamada “Magdalena” (Andrea Aldana), decide ir a buscarla. Pero lo que no se esperaba “Domingo” es que fuera tan difícil convencerla, ni que llegara a un pueblo en plena huelga minera. Esto generará divertidos enredos que pondrán en aprietos a este imitador de pacotilla.