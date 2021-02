César Évora llena su corazón de “Luz”

Este lunes 22 de febrero en punto de las 20:30 horas a través de Las Estrellas, se estrena el melodrama “¿Qué le pasa a mi familia?”, producción de Juan Osorio protagonizada por Eva Cedeño, Mane de la Parra, Diana Bracho y César Évora, entre otros. Al respecto es César quien ahonda sobre este proyecto que está enfocado para toda la familia.

“Es un placer enorme y una fiesta trabajar con Juan Osorio, es un productor muy exigente y demandante, es un productor con ideas muy claras y definidas de su proyecto y realmente es un productor que se inmiscuye tanto en el guion, como en la forma de los actores de realizar sus personajes, así como en la puesta en escena y los ángulos de la cámara, él se preocupa por todos los detalles de la historia”, expresa que para él como actor es un gusto trabajar en un proyecto así de exigente.

“Además es una novela para toda la familia, lo dice muy bien el título, es algo que nos puede pasar a todos, por ejemplo, una madre sola criando a sus tres hijos y todas las cosas que pueden suceder en una familia, además es una historia contada tanto para niños como para adultos, es una novela que van a disfrutar todos, llena de buen humor y también de drama, es una historia muy actual”. Recordó que el horario de las 20:30 horas es complejo, pero recordó que Juan siempre le ha sacado el mayor provecho posible, “le ha ido súper bien”.

Amores renovados

En la trama, César interpreta a “Jesús Rojas Bañuelos”, el primo de “Violeta” (Gabriela Platas). Es un hombre de buen corazón, fanático de la lectura y la poesía. “Jesús” tuvo que enfrentar algunas injusticias, pero decidió enfocar su vida a ayudar a los que lo necesitaban, cuidando a una mujer con una enfermedad terminal. Tras su fallecimiento, ella le dejó todo su dinero que utilizó para montar una tienda de ropa. Su vida cambiará cuando conozca a “Luz” (Diana Bracho) y empiece a enamorarse de ella.

“Este es un personaje muy particular, que ha sufrido en la vida instantes muy fuertes, incluso ha estado en la cárcel y logra salir de todo ese mundo y forjarse una vida y un trabajo, asumiendo una filosofía ante la vida muy interesante y muy bonita. Entonces, es un personaje con toda una complejidad y se va a conectar con el personaje de Diana Bracho y ahí va a venir una serie de conflictos con ella y con los hijos, así que no voy a adelantar nada, tienen que ver la novela sino no tiene gracia lo que yo diga, pero es una novela muy bonita, yo creo que no había hecho un personaje con esa poesía, porque él habla con estos elementos, es un personaje muy humano y muy curioso”. Precisamente “Jesús” representa que hay que hacerle caso a las segundas oportunidades.

Los nuevos signos del melodrama

Destaca que ahora la manera en la que se cuentan las historias desarrollan una agilidad donde pasan muchas cosas en un mismo capítulo, que el melodrama ha desarrollado a personajes más humanos y él ha sido testigo de ello a lo largo de su trayectoria.

Por otro lado, reconoció la labor del equipo de producción de la telenovela en las jornadas de grabación, pues hay que poner especial cuidado en la seguridad e higiene a propósito de la pandemia, señaló que todos se están cuidando, haciendo trabajo en equipo.

