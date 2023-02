Originaria de Chapala, Jalisco, Mariana Macías Ornelas de 26 años de edad representará a México en la edición 29 del concurso Top Model of The World a celebrarse en Egipto del 20 de febrero al 3 de marzo. En entrevista con EL INFORMADOR, la jalisciense habla sobre la preparación que está teniendo y cuál es la perspectiva que tiene de los concursos de belleza.

Mariana logró ganar el título de Miss Jalisco en 2020, el cual le dio la oportunidad de participar en Miss México 2021 en el Estado de Chihuahua, donde se colocó como ganadora del título Miss México Grand, representando al país a nivel internacional en Miss Grand International 2021 en Bangkok, Tailandia donde obtuvo una destacada participación.

Señala que la organización de Miss México (Adán Sotelo y Luis Corzo) le propuso ser parte de este certamen a desarrollarse en Egipto por la buena participación que ha tenido mientras ha colaborado con ellos, “a este proceso se le llama ‘designación’ por ya haber tenido una trayectoria en esto”.

La jalisciense resalta que Top Model of The World es más un certamen de modelos que de misses. “Es más completo y ha sido todo un reto para mí el aprender distintas pasarelas y tener una proyección escénica diferente. Pero gracias a la experiencia y la preparación que ya tenía, es que me ha ayudado para poder sacar esto adelante”. Sin embargo, como en los concursos habituales, habrá retos de traje de baño y pasarelas de vestido de noche, “nos hacen preguntas también y así es como seleccionan”, anota.

La ganadora, destaca Mariana, tendrá que promover el certamen a nivel internacional y en distintas plataformas como pasarelas. “Varias de las chicas, gracias a este concurso, se van a pasarelas a Milán o Nueva York donde se hacen los Fashion Week. Entonces, ese es mi objetivo, poder llegar a esto”. Top Model of The World es un certamen a cargo de socios que están en Alemania, Panamá y Las Vegas. Mariana contará con el apoyo del diseñador Edgar Lozzano para sus vestuarios.

Durante estos casi 30 años del certamen, México no ha obtenido el triunfo, “pero sí ha llegado a muy buenos lugares. Hace dos años nos representó Priscila Valverde de Guerrero, ella obtuvo el segundo lugar, se quedó como primera finalista. Hace cuatro años una chica de Aguascalientes también tuvo buena participación, quedó en tercer lugar”.

A raíz de este proyecto, Mariana quiere aprovechar al máximo los contactos, la experiencia y el reflector que le puede dar esta plataforma, “para crecer más y tal vez hacer alguna campaña con una marca reconocida a nivel internacional, además de estar en pasarelas para fortalecer más mi carrera como modelo”. Además, también este certamen en el que participará ofrece un monto económico de aproximadamente 10 mil dólares, “también hay premios de patrocinios de las grandes cadenas de hoteles”.

Finalmente, sobre cómo ve ahora el desarrollo de los certámenes de belleza, expresa: “Han cambiado bastante, ahora lo más importante en estos concursos es lo que tienes de contenido y lo que vas a ofrecer al mundo, además de qué tan preparada estás con tus estudios y qué mensaje le vas a brindar a la gente para inspirar a más personas. Viene a ser más interesante ahora el juego. Las mujeres, y más las mexicanas, somos capaces de alcanzar cualquier meta, estamos preparadas en todos los sentidos”.

Perfil

¿Quién es Mariana Macías?

Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara campus CUCEA. Le apasiona el emprendimiento y el deporte. Tiene la visión de ser una mujer empresaria y con su familia están impulsando su marca para competir en el mercado del chocolate premium.

“Desde los 16 años empezó el gusto (por esta industria). Siempre fui fan de las reinas de belleza, los concursos y el modelaje. Y fue hace apenas tres años que empecé a participar. En todo este tiempo pasaron muchas cosas, como crecimiento y desarrollo personal, aunque antes no me creía capaz de poder estar ahí y ahora que ya estoy, pues ya es una realidad y digo, wow, represento a México a nivel internacional”.

CT