Celebra las Fiestas Patrias desde casa con estas series y películas

Este año las celebraciones por la Independencia de México llegan en un momento difícil por la pandemia del COVID-19.

Si bien no habrá oportunidad de reunirse en grandes multitudes para dar el famoso Grito, sí es posible celebrar y reflexionar desde casa con algunas de las mejores series y películas que retratan distintas realidades del país así como tradiciones y, por qué no, nuestra gastronomía.

Maratón de clásicos cine mexicano.

Las cintas que marcaron una época en la historia de la cinematografía mexicana y que hasta la fecha siguen siendo admiradas tanto por sus historias como por los actores que las protagonizaron, están disponibles a través de la plataforma ClaroVideo.

Algunas de ellas son: "Los Tres García" (1947), con Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza, es una cinta ideal para las Fiestas Patrias donde en tono de comedia seguimos la vida de tres primos que fueron criados por su abuela y todos los líos en los que se pueden meter.

"Pepe el Toro" (1953), no podía faltar, donde Pedro Infante nos muestra lo bueno y malo de dedicarse al boxeo así como las tragedias que se vivían en aquella época; "El Esqueleto de la Señora Morales", ya de finales de los 50 y principios de los 60 es una historia protagonizada por un taxidermista (Arturo de Córdoba) quien harto de su esposa (Amparo Rivelles) planea un crimen; "Ay Jalisco, no te rajes" (1941) un drama protagonizado por Jorge Negrete (quien no sólo luce por su actuación sino por su voz al cantar) y Gloria Marín.

Series llenas de sabor (no aptas para veganos)

Qué mejor manera de recibir esta temporada que con una buena dosis de gastronomía mexicana. Si eres de los que esta noche cenará pozole, pambazos o unos buenos tacos puedes ir calentando motores con "Las Crónicas del Taco" donde literalmente hacemos un recorrido por los puestos de taquitos al pastor, de barbacoa, la carnita asada y hasta el pescado.

Otra opción es "Street food: Latinoamérica", cuyo tercer capítulo está centrado en Oaxaca presentando la historia de su gastronomía y las personas detrás de algunos de los puestos con los sabores más deliciosos. (Sí, sí hay tlayudas). Ambas series están disponibles en Netflix.

Para reír o llorar un rato.

Comedias mexicanas hay muchas, unas mejores que otras y algunas que valdría la pena olvidar, pero ese no es el caso de "Nosotros, los Nobles", historia protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Juan Pablo Gil y Gonzalo Vega, entre otros y cuyo argumento está inspirado en "El Gran Calavera", de Luis Buñuel.

La trama sigue a la adinerada familia "Noble", cuyo patriarca "Germán Noble" (Vega) decide hacerle creer a sus hijos malcriados que han perdido toda su fortuna y los pone a trabajar para ganarse la vida. Puedes ver esta peli en la app HBO GO.

Una cinta más cruda pero con una gran calidad tanto visual como en cuanto a las actuaciones es "Ya No Estoy Aquí" que sigue la vida de Ulises (Juan Daniel García Treviño), un joven amante de la cumbia que tiene que huir de México cuando un cártel comienza a buscarlo por un malentendido.

Esta cinta está disponible en Netflix.

AC