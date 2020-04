Celebra al jazz

Hoy 30 de abril se celebrará el Día Internacional del Jazz, con la particularidad de que en este 2020 el festejo será virtual. En el género de la síncopa, la improvisación y lo inesperado, el jazz siempre tiene algo que ofrecerles a los escuchas, sean aficionados de tiempo o nuevos escuchas que se acercan por primera vez a escucharlo. Y ya que salir a algún concierto será casi imposible debido a la contingencia sanitaria, a continuación te proponemos escuchar a algunos de los jazzistas más importantes en la actualidad, algunos clásicos de antaño que siguen vigentes y otros nuevos talentos que ya dan de qué hablar.

* Chick Corea: pianista con un perfil polifacético que abarca del jazz fusión al avantgard, pasando por el piano clásico y los ritmos latinos. Chick Corea es una figura clave a seguir entre los jazzistas clásicos vivos. Ganador de 20 premios Grammy (el más reciente este 2020 por su disco “Antidote”, como Mejor álbum de latin jazz), en esta cuarentena ha estado transmitiendo sesiones en Facebook en las que comparte sus secretos frente al piano (diariamente y sin interrupción). Dos temas para conocerlo: “Spain” y “Windows”.

* Wayne Shorter: Nacido en 1933, este saxofonista tiene en su lista de colaboraciones a otros clásicos como Art Blakey o Miles Davis. Shorter empezó su actividad a finales de los años cincuenta, con una carrera discográfica que continúa hasta la actualidad: Su más reciente lanzamiento es “Emanon”, disco triple de 2018. Como Wayne Shorter ha firmado una treintena de álbumes, pero como músico de estudio y acompañante suma casi el centenar. Dos temas para conocerlo: “Speak No Evil” y “Pegasus”.

* Keith Jarrett: pianista que cumple con la “doble nacionalidad” en la música, pues por un lado tiene la formación clásica en el teclado pero también abrevó de la música del jazz desde sus inicios.

Aunque hay otros músicos que cuentan con esta particularidad, en el caso de Jarrett encontramos a un músico que traslada la manera de hacer música clásica al jazz, como lo demuestran sus presentaciones en vivo (muchas registradas como álbumes). Dos temas para conocerlos: El álbum “The Köln Concert” y “So Tender”.

* Dan Nimmer: joven pianista que se ha ganado un lugar entre los más solicitados gracias a su labor en la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Nimmer ha sobresalido también por sus colaboraciones en ensambles como el de Wynton Marsalis, Willie Nelson y Joe Temperley. Su estilo de tocar se ha podido apreciar en Guadalajara gracias a sus visitas dentro del ciclo New York Jazz All Stars, en donde ha venido como músico acompañante y como solista. Dos temas para conocerlo: “Tea for Two” y “Lu’s Bounce”.

* A Love Electric: a nivel nacional, sin duda este trío basado en la Ciudad de México es un digno representante en esta lista. A Love Electric le ha dado la vuelta al mundo para presentar su forma de hacer jazz, con sus conciertos siempre elogiados por la crítica. Conformados por Todd Clouser, Hernán Hecht y Aaron Cruz (guitarra y voz, batería y bajo, respectivamente) su sonido está lleno de sonoridades de distintas procedencias: desde el folk estadounidense, el rock, blues y el funk. Dos temas para conocerlos: “Tlalpan Girl” y “Be the Evolution”.

JL