Maluma, eres el "Amor de mi vida"

Maluma decidió que ya no quiere que sean felices los cuatro; ahora, se entrega al amor de su vida.

Así es, el guapo colombiano deja ver su versión más romántica con una balada en la cual canta acompañado solamente por una guitarra acústica: “Esta es una canción que es muy especial para mí, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro: si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro. Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan”, comparte el cantante, quien recientemente se convirtió en el primer y único artista masculino latino en alcanzar 50 millones de seguidores en Instagram.

Es así que Maluma lanzó su nuevo sencillo titulado “Amor De Mi Vida” —“ADMV”—, una canción escrita en Jamaica, en el mes de enero. Los autores son Vicente Barco, Miky La Sensa, Édgar Barrera y el mismo Maluma, siendo estos dos últimos los encargados de la producción.

Parte de la letra dice: “Cuando nos falle la memoria y sólo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida y, aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida”.

En entrevista, el cantante comparte que con esta canción quiere inspirar muchas cosas, quiere que la gente se fije en lo simple, “en lo básico que muchas veces se nos olvida y que es el amor que nos tenemos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras parejas; inclusive, a nuestros animalitos. Y ese es el mensaje que quiero dar, que el amor es el motor de este mundo y es lo que nos va a mover siempre”.

Desde Miami, donde está resguardado por la contingencia sanitaria, señala que esta canción surgió hace unos meses en Jamaica, “hice un campamento ahí para preparar mi nuevo disco que no sé cuándo va a salir con toda esta ‘vaina’ que está sucediendo en este momento… Y esta canción surge en un momento especial en el cual estaba pasando por una etapa de rabia y tristeza, y es ahí donde encontré la inspiración para escribir ‘Amor de mi vida’, porque me di cuenta que mis prioridades habían cambiado y quise volver a lo básico: al amor, a mi familia, a mi hogar, y por eso escribí esta canción que es muy especial”.

La canción le recuerda a los inicios de su carrera musical, “porque siempre me gustó escribir este tipo de canciones románticas, este tipo de baladas. Me acuerdo que pasaba todos los días escribiendo este tipo de música; así que nada, me inspiré mucho y pensé en ese Maluma soñador, en ese Maluma niño que soñaba con convertirse en una estrella mundial de la música latina”.

Sin duda, el intérprete de “Felices los 4” está viviendo una etapa sensible, por lo que a la pregunta de qué hará una vez que pase el periodo de aislamiento, sin titubear responde: “Lo primero que voy a hacer cuando pase esta cuarentena es ir a visitar a los abuelos; por todo este momento que estamos pasando, mis abuelos están encerraditos en su departamento, llevan más de un mes ahí y los he pensado mucho y también a raíz de mi canción ‘Amor de mi vida’ y las escenas que se pueden ver en el video oficial; así que sin duda, lo primero será ir a verlos”.

Cabe señalar que el video de esta balada corrió a cargo de Nuno Gomes; la idea original era grabarlo en Grecia, en medio del Maluma World Tour, pero debido a la pandemia mundial se cambió de lugar y terminó siendo filmado en Miami, donde se grabó por completo el pasado mes de marzo.

“Amor de mi vida” cae “perfecto”, dice, para la etapa que vive el mundo: “Quería mandar un mensaje especial y emotivo a todos los que están sufriendo por lo que está pasando”, indicó sobre el tema que formará parte de su próximo disco.

