Carmen Salinas: ¿Cuál es el estado de salud de la actriz? Familiares responden

Carmen Salinas tiene actividad cerebral leve, así lo informa su nieta Carmen Plascencia y su sobrino Gustavo Briones, tras el derrame cerebral que sufrió en el troncoencéfalo, el cual hizo que la actriz de 82 años entrara en un estado de coma.

"Tiene poca actividad cerebral, lo que marcan los estudios que se le han hecho a lo largo de estos días es una condición grave, es lo que podemos decirles, porque eso es lo que nos han dicho a nosotros", comentó Carmen Plascencia.

“Sólo sabemos que tiene una actividad cerebral leve”

La familia de Carmen Salinas estuvo esperando los resultados de la tomografía y compartieron que los especialistas no vieron nada diferente a lo que ya habían encontrado anteriormente, pero en el electroencefalograma fue el que mostró esta poca actividad cerebral.

"Han sido dos tomografías las que le han hecho y están igualitas, sigue lo mismo, en el electro sí le encontraron movimiento en su cerebro, sí tiene vida", expresó Briones.

La actriz sigue declarada en estado grave pero estable, debido a que, aunque este bajo una respiración asistida, todos sus órganos vitales siguen en funcionamiento.

"Lo que los médicos nos dicen no es hacía una evolución o empeoramiento, solamente nos dicen del estado en que se encuentra, no me atrevería a decir que esto es esperanzador porque es muy fuerte decirlo, ni que ya no hay nada que hacer, sólo sabemos que tiene una actividad cerebral leve, los estudios dicen que es esta una coma natural grave", enfatizó su nieta.

Por su parte, el sobrino de Carmen señaló que no se crea ninguna otra declaración que no sea dicha tanto por él, como su nieta o su hija Maru, porque son los únicos autorizados para estar al lado de la intérprete, esto a raíz de que estuvo circulando una noticia acerca de que tenía muerte cerebral.

"Estamos esperando que Dios nos haga el milagro

Durante la mañana de este sábado, fue su nieta Carmen en que parte de la cabeza le dio el derrame cerebral y porque es difícil su recuperación.

"Se llama hemorragia cerebral que inició en el tallo. Está el cerebro, está el cerebelo y está el tallo que se encarga de las funciones de despertar, de respirar y de enviar el pulso cardíaco, el movimiento del corazón", explicó Plasencia.

Ante las malas noticias la familia sigue manteniendo la esperanza de que un milagro salve a Carmen Salinas.

"Estamos esperando que Dios nos haga el milagro y con la fe vamos a seguir adelante…", expresó su sobrino.

