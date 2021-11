Carmen Salinas: ¿Cómo sigue el estado de salud de la actriz?

Tal y como se había previsto, Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, tuvo un encuentro con los medios de comunicación poco antes de las 19:00 horas para hablar del estado de salud de su tía. Los reporteros y camarógrafos han permanecido pendientes de la información desde las instalaciones del hospital (en la colonia Roma de la CDMX) donde se encuentra la también conductora y comediante.

“El doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación está igual que en la mañana, no le han metido medicamentos más que uno para el dolor”, dijo Gustavo, quien recordó que Carmelita sufre de hipertensión desde el fallecimiento de su hijo Pedro Plascencia, por lo que desde entonces toma medicamentos para controlarla.

Carmen tuvo un derrame cerebral y permanece en coma natural, no inducido. Se desvaneció en su casa luego de regresar de trabajar el miércoles por la noche, pues estaba grabando la telenovela “Mi fortuna es amarte”, que apenas este lunes salió al aire por Televisa.

Dijo Gustavo que el próximo informe será mañana por la mañana. “Todo el mundo me hablado, Ana de la Reguera me dijo que sí podía venir, pero no hay forma, su nieta (Carmen) y yo somos los únicos que podemos verla porque somos los responsables”.

Resaltó además que el hospital les ha dado todas las facilidades, “se están portando muy bien con nosotros”. Reiteró además que siguen con esperanza y “pidiéndole a Dios” por su salud. Al parecer un neurólogo externo iba a visitar a Carmelita, pero siempre no pasó y están a la víspera de si sucederá consultar otra opinión.

Los reporteros le comentaron a Gustavo que el padre José de Jesús Aguilar está organizando una misa para pedir por la salud de Carmelita Salinas. Mientras tanto, en redes sociales distintas cuentas no oficiales han dado por muerta a la actriz, pero esta información es falsa, su estado de salud continúa igual que cuando fue ingresada al hospital.

JM