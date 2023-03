Carmen Campuzano se volvió tendencia luego de haber declarado que en algún momento el mismo Sylvester Stallone se le insinuó sexualmente.

Poco después, la modelo compartió la noticia feliz de que fue condecorada con un doctorado Honoris Causa por parte de su alma mater.

¿A qué hora se hace viral mi doctorado? Solo me quieren ver ebria, sola y devastada �� https://t.co/wdsGV7zFBs — Carmen Campuzano F. (@la_campu) March 6, 2023

La Conferencia Internacional de Comunidad Universitaria galardonó a Campuzano por su trayectoria profesional y labor social. A través de su cuenta de Twitter, la modelo no dudó en compartir este nuevo logro con sus seguidores. Y, aunque era un día para celebrar, Carmen lamentó que su doctorado no se hiciera viral y no perdió oportunidad de hacer un reclamo en las redes sociales.

"Doctora Honoris Causa y yo la más feliz y agradecida", escribió Carmen y luego confesó que jamás se había imaginado poder recibir este reconocimiento en sus más de 30 años de carrera.

"Antes de creer en mí, esto no lo hubiera imaginado. Con fortaleza y preparación, hoy soy más fuerte que nunca. ¡Gracias por esta distinción!", señaló en un tuit.

FS