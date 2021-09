Carlos Rivera y Reik saldan una deuda musical

Dos exponentes de la música romántica sin duda son Carlos Rivera y el grupo Reik, quienes desde el 2004, aproximadamente, iniciaron sus carreras musicales en el género de la balada y el pop. Desde hace tiempo querían colaborar en una canción y finalmente llegó el día con la pieza “Cuántas veces”.

Este tema es una composición de Carlos junto con Pablo Preciado del grupo Matisse. Expresa el originario de Tlaxcala que desde el desarrollo de la melodía imaginó el sonido de Reik y la voz de Jesús Navarro en ella. “Los admiro de toda la vida, comenzamos las carreras por ahí del 2004 o 2005, así que para mí hay una ilusión especial de escuchar mi voz al lado de ellos”.

Bibi y Julio compartieron que la mezcla de voces de Carlos y Jesús se amalgama de un gran manera, de hecho pudieron grabar el mismo día en el mismo estudio, cosa que ahora ya no es muy común en las colaboraciones porque los artistas tienen distintas agendas o el tema de la pandemia no lo permite.

“Las colaboraciones tienen que surgir cuando haya una buena canción”, reitera Carlos, quien también destaca que en ese sentido el videoclip del tema también es diferente a lo habitual.

Jesús que “es un gusto, además de ser mexicanos, somos amigos, hemos crecido juntos y nos hemos visto desarrollarnos, nos tardamos un rato en hacer esta colaboración, pero supongo que teníamos que encontrar la canción y el momento adecuados”.

Sobre cómo ha sido desarrollarse musicalmente con la pandemia a cuestas, destaca Jesús que para Reik el cambio no ha sido tan radical porque ya estaban acostumbrados a trabajar a distancia. “Como los tres vivimos en diferentes ciudades desde hace años, estamos acostumbrados a funcionar a distancia. Entonces, no fue tanto el cambio a nivel creativo”, pero donde sí resintieron el cambio fue en no tener shows y no poder viajar, pues en los últimos 15 años ese había sido su estilo de vida, “pero estar en casa y ver a nuestras familias ha sido una bendición”.

