Carlos Ferro disfruta haber caído en tentación

Luego del éxito que resultó la telenovela "Caer en tentación" y ganar el premio TV y Novelas como mejor actor coestelar, Carlos Ferro está listo para los siguientes proyectos que se concreten, por lo pronto quiere dedicarse a estudiar y prepararse mejor, para llegar con nuevos bríos a lo que le depare el destino, así lo cuenta en entrevista.

"Fue una bendición, fue un proyecto arriesgado que movió y arrasó fibras sensibles en las casas y gracias a Dios la gente nos recibió bastante bien, se sintieron identificados y ahí están los resultados en los premios, la gente votó y a la telenovela le fue súper bien y eso se agradece con una sonrisa todos los días".

Para Carlos, el ganar este TV y Novelas le significa que cumplió con su cometido de que hizo un buen trabajo en escena. "Me siento satisfecho y feliz, el hecho de que la gente haya reaccionado así es una bendición, con eso me quedo conforme, es un sentimiento de satisfacción". Particularmente la telenovela a nivel personal, le dejó un aprendizaje de vida. "Soy un actor que aprende mucho de sus compañeros, le aprendí mucho a Giselle mi jefa, a los directores, a mi personaje 'Santiago', su libertad es divina, él es bastante noble y protector, un personaje que dio lo que sentía hasta el final".

El actor se describe como un nómada, quien se estará moviendo a donde lo llamen. "Si el proyecto me vibra y mi corazoncito late, ahí voy a estar con mucho amor y con mucho orgullo". Aún no tiene nada definido, asegura que todavía le faltan algunos compromisos con "Caer en tentación", en este momento la telenovela se está transmitiendo por Univisión.

Lo sexy está en la actitud

Carlos también fue reconocido como el más sexy según una encuesta de redes sociales, él agradece el reconocimiento, sin embargo, señala que lo sexy está en la actitud más que en el físico. "Es padrísima esa terna que se abrió del sexy de la noche, pero la neta es que verbo mata carita y todo es cosa de actitud, no es tanto si estás hecho a mano, tienes el cuerpazo o eres el 'Príncipe Encantador', todo es cosa de actitud y esa energía la recibe la gente y eso es lo que proyecta uno. Yo no me considero mega galán ni el 'G.I. Joe', yo me considero un buen actor feo, fuerte y formal como dice mi mamá y así me gusta serlo, es cosa de tomar la vida con actitud y pasarla bien".

"A mí por ejemplo, me gusta más el sentido del humor, la mirada y la sonrisa de una mujer a que sea una súper top model, me atrae más la actitud de una chava a que sea una 'Barbie'". A Carlos le gusta el ejercicio, sin embargo, no hace dietas, prefiere balancear su alimentación. "Está en mis genes y en mi sangre el deporte, lo traigo y siempre se me ha dado, mi dieta es comer bien, balancear y ya".

Respetar al prójimo

Acerca del movimiento que se ha generado en México con #MeTooMx donde actrices como Karla Souza, Paola Núñez y Sofía Niño de Rivera han revelado casos de acoso y abuso, Carlos señala que para erradicar este fenómeno social es necesario respetar al prójimo en todos los sentidos.

"Es muy triste esto que pasa y que no ha sucedido solo ahora, siempre ha estado ahí, ahora por el alcance de las redes y la comunicación está a la vista de todos en un segundo. Es feo, tanto mujeres y hombres nos quedamos callados ante esto y decimos no pasa nada, que se lo lleve el viento, pero ya están cambiando las cosas, estamos en otro año y ya no debería de pasar, son situaciones que deberíamos de ser todos profesionales y honestos y aprender un poco de lo que eran nuestros abuelos, donde todo era más formal y más serio".

"Obviamente si te gusta alguien, pues lo invitas a salir y si te dice que no, no y ya, no tienes que abusar de tu poder para que una persona esté contigo, eso creo es sumamente denigrante y feo". Comparte Carlos que no ha tenido experiencias de sentirse acosado. "No me ha pasado gracias a Dios, no he estado en esa situación, pero toco madera, nunca digas nunca. Yo soy feminista y sé que estos temas son delicados e importantes de tratar en el momento, es darle a las nuevas generaciones más educación de cómo debe ser el trato hacia las personas, es el respeto al prójimo, es cultura general, ahí está todo, se empieza desde casa".