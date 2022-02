Carlos Ballarta responde a comentarios racistas por su inglés

El standupero mexicano Carlos Ballarta ha expuesto, a través de sus redes sociales, las críticas que le han manifestado diversos usuarios que apuntan el desempeño que tiene en el inglés, luego de que el creador de “Falso Profeta” (Netflix) compartió parte de su rutina en mencionado idioma.

En su cuenta de Twitter @ballartaexiste, Carlos Ballarta compartió hace un par de días un fragmento de una rutina de stand-up en inglés mientras estaba en Nueva York, lo que generó la discusión entre sus seguidores, unos por una parte resaltando que el mexicano ya tenga contenido en este idioma, en tanto que otros han considerado una sorpresa que Ballarta hable inglés haciendo referencia al color de piel y origen del comediante.

Carlos Ballarta expresó comprender parte de los comentarios que su rutina en inglés generó en el público, pero también enfatizó que diversas críticas tienen una intención totalmente racista.

TWITTER/@ballartaexiste

“Sé que sus comentarios sobre cómo hablo inglés vienen de un buen lugar pero al chile algunos me molestan. Más que por racistas por su falta de originalidad. Bueno, también por racistas. A la próxima que suba algo en inglés no diga nada, mejor”, escribió Ballarta en Twitter, al también añadir capturas de los comentarios que trascendieron con la intención de ofenderlo por su color de piel, aspecto físico y ser “chilango”.

En los comentarios que Carlos Ballarta señala que van más allá de una crítica concreta sobre su inglés, está uno que indica “El nivel de ñero y chilango que posee la cara del sujeto en cuestión es directamente proporcional al nivel de habilidad para la comedia de dicho sujeto”.

Otro comentario refiere a “Suena menos prieto”, “Así ya no te ves tan moreno” y “Cada día me sorprendes más, no esperaba que una persona con tu color de piel hable inglés”, se lee en otras de las respuestas que dejaron los usuarios en la publicación inicial de Ballarta.

Tras compartir estos comentarios ofensivos, los fans de Carlos Ballarta también han salido a defender al standupero, recordando cómo el racismo se manifiesta en México.

AF